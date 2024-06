Le Maroc met une raclée au Congo, Ounahi buteur

Les Marseillais brillent.

Le Maroc n’avait pas de temps à perdre ce mardi soir dans son troisième match des qualifications pour le Mondial 2026. Face au Congo, les gars de Walid Regragui ont délivré un récital (0-6), marqué par un joli but tôt dans la rencontre d’Azzedine Ounahi et par un triplé de l’inarrêtable Ayoub El-Kaabi. À noter également la passe décisive d’Eliesse Ben Seghir, le Monégasque, sur le premier but du soir. Les Lions de l’Atlas en sont à trois succès dans leur groupe et en occupent sans grande surprise la première place.

WHAT A GOOAAL 🤯 Azzedine Ounahi ⚽️ pic.twitter.com/TwXomV4C5F — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 11, 2024

Dans les autres matchs africains du jour, on a pu assister à quelques purges (0-0 entre le Kenya et la Côte d’Ivoire, pas de but non plus entre Madagascar et le Mali), à un match nul du Cameroun, tenu en échec par l’Angola (1-1), et à un festival de buts de pensionnaires (ou d’ex-pensionnaires) de Ligue 1 avec le Gabon. Face à la Gambie, Jim Allevinah, Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga ont tous été buteurs, et ils ont offert un succès difficile à glaner à leur sélection (3-2).

On espère la même réussite pour Jonathan Clauss avec la France.

La prochaine CAN ne se jouera finalement pas en 2025