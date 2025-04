Oui, Jules Koundé croit au quadruplé

Tu peux remporter un titre, mais pas quatre…

Eh ben Jules Koundé y croit dur comme fer. Après la qualification en finale de la Coupe du Roi aux dépens de l’Atlético de Madrid, les Blaugranas peuvent rêver du quadruplé. « Oui, on peut se permettre d’y penser, on est bien placé dans toutes les compétitions… Le chemin est encore long, mais nous y croyons, nous avons l’équipe pour le faire. Si nous continuons à travailler comme nous le faisons depuis le début de saison, tout est possible ! », s’est enthousiasmé le latéral en zone mixte après la rencontre.

Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions où ils affronteront le Borussia Dortmund, et en tête de la Liga trois points devant leur rival madrilène, les feux sont au vert pour le Barça.

« Quand on prend du plaisir, les résultats suivent »

Et s’ils sont encore en lice pour un quadruplé, l’international des Bleus en connaît les raisons. « C’est le fruit de notre travail depuis le début de saison. Il n’y a pas de hasard. Dans le foot il faut avoir un peu de chance, mais elle se provoque. Nous travaillons très bien, le coach fait un excellent travail. Nous, les joueurs, comprenons son style de jeu et à chaque fois qu’on prend du plaisir sur le terrain, les résultats suivent. »

Interrogé sur la finale de coupe à venir face au rival madrilène, Julot est d’ores et déjà motivé : « Un Clasico a toujours une saveur spéciale, nous savons que c’est une équipe très dangereuse, une grande équipe. C’est vrai qu’on s’en est bien sorti lors des deux premiers matchs (victoires 4-0 et 5-2), mais je suis sûr qu’ils donneront tout sur le terrain ».

Nul doute qu’un quadruplé rendrait fou de joie les supporters autant que les comptables du club.

