Deux légendes partent en retraite

Tout le monde le savait déjà, et beaucoup s’y préparaient.

Mais maintenant, c’est officiel : après leur victoire en finale de MLS en compagnie de Lionel Messi avec l’Inter Miami contre les Whitecaps de Vancouver, Sergio Busquets et Jordi Alba ont pris leur retraite puisqu’il s’agissait de l’ultime match de leur immense carrière. À 37 et 36 ans, les deux hommes raccrochent donc les crampons en tournant une grande page de leur vie.

📸 The families of Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, and Sergio Busquets posing with the MLS Cup trophy. 🏆 Hang it in the Louvre. 🥹 pic.twitter.com/0NOhOcjMUy — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) December 6, 2025

« Ce sont de très belles personnes, d’incroyables joueurs. Ils méritent tout ce qu’ils obtiennent, et ils doivent être très fiers de ce qu’ils ont fait comme personne ou footballeur, a ainsi applaudi Luis Enrique en conférence de presse, entre autres. Félicitations à eux ! »

Finir sur un titre, ce n’était pas négociable.

Hissez haut, Satriano !