Kurt Zouma rebondit aux Émirats arabes unis

Le globe-trotteur. Après son expérience écourtée à Cluj, en raison de salaires impayés, Kurt Zouma continue son tour du monde. Le natif de Lyon, mais formé à Saint-Étienne, déjà passé par l’Angleterre, l’Arabie saoudite, la Roumanie donc, va désormais découvrir les Émirats arabes unis en s’engageant à Al-Wasl.

Éric Abidal a joué un rôle

D’après les informations de Foot Mercato, le transfert du défenseur central français (11 sélections) a été facilité par Éric Abidal, directeur sportif du club de Dubaï. Champion en 2023-2024 et vainqueur de la Coupe la même année, celui-ci est actuellement cinquième du championnat local. À Zouma de renverser la vapeur.

L’ancien Stéphanois chez les Panthères, ça a de la gueule.

