On connaît tous les qualifiés pour les huitièmes de C3 et C4

Et les nommés sont… Après les barrages de Ligue Europa et de Ligue Conférence, on en sait un peu plus sur les affiches qui nous attendent les 13 et 19 mars prochains. À l’issue de la phase de ligue de C3, Lyon, Aston Villa, Midtjylland, le Real Betis, Porto, Braga, Fribourg et l’AS Roma s’étaient hissés parmi les huit premiers, évitant la case barrage.

Lyon, Lille et Strasbourg au rendez-vous

Les clubs ayant réussi à passer cette première échéance sont : Lille, Ferencváros, Stuttgart, le Panathinaïkós, Bologne, le Celta, Nottingham Forest et Genk. Le LOSC pourrait tomber contre l’OL ou Aston Villa.

En C4 aussi, c’est un club français qui avait terminé en tête de la phase de ligue, le RC Strasbourg. Derrière se plaçaient Raków Częstochowa, l’AEK Athènes, le Sparta Prague, le Rayo Vallecano, le Shakhtar, Mayence et l’AEK Larnaca. Ce jeudi, la Fiorentina, Celje, Samsunspor, Rijeka, Crystal Palace, l’AZ Alkmaar, Lech et le Sigma Olomouc se sont également qualifiés.

Ça fait du (beau) monde.

