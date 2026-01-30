Indice UEFA : la France s’accroche à la cinquième place

Bon, pas de quoi se satisfaire du bilan morose des Niçois en Ligue Europa ou de l’élimination rocambolesque de l’OM en Ligue des champions. Mais s’il y a bien une forme de réjouissance à la suite des performances des cinq autres clubs en lice en Coupe d’Europe (PSG, AS Monaco, OL, LOSC et Strasbourg), c’est le maintien de la France à la cinquième place du classement de l’indice UEFA.

Rester à cette place garantit notamment une chose : conserver ses quatre billets pour participer à la Ligue des champions (trois pour la phase de ligue plus un en tours préliminaires). Objectif rempli pour la saison prochaine et quasi bouclé pour la saison 2027-2028.

Toujours derrière l’Allemagne, mais bien devant le Portugal

La France ne compte plus que cinq clubs encore en lice pour engranger des points, toujours répartis sur sept engagés, contre six sur sept côté allemand, quatrième au classement. Si l’écart avec l’Allemagne avait fondu cet été, avec un peu plus de six points l’été dernier, il a repris de la consistance avec 8,404 points.

En revanche, la France a distancé les Pays-Bas, eux-mêmes dépassés par le Portugal (6e), qui compte encore 9,661 points de retard sur la France. C’est un écart proche de celui observé en septembre et toujours confortable malgré les quatre clubs lusitaniens encore en lice qui pourraient le réduire au fil de la saison.

Reçu 5/7.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée