S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • Quarts
  • Lyon-Lens

Paulo Fonseca est dépassé par l’IA

SW
3 Réactions
Paulo Fonseca est dépassé par l’IA

Chat Gpakompri. Dans ce foot qui va pourtant très vite, il reste certains mecs à l’ancienne, et visiblement Paulo Fonseca en fait partie. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais a avoué ne rien connaître au sujet de l’intelligence artificielle tandis qu’il serait question d’intégrer cette avancée technologique à l’arbitrage.

« Je vais vous avouer que je ne comprends rien à l’intelligence artificielle, explique le Portugais. C’est peut-être positif, mais je n’aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas, je suis un peu old school. » Positif, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c’est que le tacticien des Gones est plus bavard quand il s’agit d’évoquer l’arbitrage en lui-même.

Une innovation à l’aide de l’IA à la Coupe du monde

Eh oui, le cauchemar arrive plus tôt que prévu. Preuve de l’avancée du désastre : la prochaine Coupe du monde sera le crash-test d’une nouveauté technologique signée Lenovo. Football AI Pro, c’est une drôle d’innovation avec des joueurs scannés en avatars 3D et des caméras d’arbitres améliorées avec l’IA. Le technicien lusitanien a bien raison de ne pas s’y intéresser, puisque le but de ce programme est d’analyser plus finement les situations de hors-jeu.

Fonseca s’en fout : il voudrait juste que tous les buts lyonnais soient comptés.

Pour Corentin Tolisso, Pierre Sage a « sauvé » l’OL

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.