Paulo Fonseca est dépassé par l’IA

Chat Gpakompri. Dans ce foot qui va pourtant très vite, il reste certains mecs à l’ancienne, et visiblement Paulo Fonseca en fait partie. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais a avoué ne rien connaître au sujet de l’intelligence artificielle tandis qu’il serait question d’intégrer cette avancée technologique à l’arbitrage.

« Je vais vous avouer que je ne comprends rien à l’intelligence artificielle, explique le Portugais. C’est peut-être positif, mais je n’aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas, je suis un peu old school. » Positif, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c’est que le tacticien des Gones est plus bavard quand il s’agit d’évoquer l’arbitrage en lui-même.

Une innovation à l’aide de l’IA à la Coupe du monde

Eh oui, le cauchemar arrive plus tôt que prévu. Preuve de l’avancée du désastre : la prochaine Coupe du monde sera le crash-test d’une nouveauté technologique signée Lenovo. Football AI Pro, c’est une drôle d’innovation avec des joueurs scannés en avatars 3D et des caméras d’arbitres améliorées avec l’IA. Le technicien lusitanien a bien raison de ne pas s’y intéresser, puisque le but de ce programme est d’analyser plus finement les situations de hors-jeu.

Fonseca s’en fout : il voudrait juste que tous les buts lyonnais soient comptés.

