Pour Moussa Niakhaté, l’OM n’était pas meilleur que l’OL

L’OM a ramené le soleil de Marbella, et Moussa Niakhaté n’aime pas ça. Après la victoire in extremis de l’Olympique de Marseille grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (3-2), le défenseur de l’Olympique lyonnais a manifesté son amertume en zone mixte : pour lui, les Gones étaient bien les meilleurs ce dimanche soir.

« C’est rageant de mener deux fois au score, quand tu fais le match que tu fais, explique le Sénégalais. Je pense qu’il y a un nombre incalculable d’occasions de break. Aujourd’hui, c’est frustrant parce qu’on perd sur des détails. Je ne pense pas que c’était une équipe qui était au-dessus de nous ce soir, mais ils ont gagné. »

Une opinion partagée par Paulo Fonseca

Le moins qu’on puisse dire, c’est que son entraîneur a aussi abondé en ce sens. Contraint d’accorder quelques mots au diffuseur de la rencontre, Paulo Fonseca s’est lâché devant les journalistes. Le Portugais n’a pas manqué de râler à propos du but refusé de Corentin Tolisso après avoir affirmé que c’était bien son OL qui a le mieux joué. Enfin bref, le résultat est le même, mais si ça peut libérer des émotions…

Charlie apprend à gérer sa frustration de Clémence Prompsy, ça devrait rentrer dans le budget lyonnais, non ?

