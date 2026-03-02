Ça y est, Messi a retrouvé du rythme

Le début d’un mano à mano avec Thomas Müller pour le titre de joueur de l’année ? Après une claque reçue lors de la première journée, qui lui a valu une grosse colère, puis une chute en match amical à cause d’un fan un peu trop tactile, voilà que Lionel Messi refait parler de lui pour ce qu’il sait faire de mieux : ses buts.

Classic Messi 😱 First goal of 2026 is a beauty! pic.twitter.com/5LcTqqjesM — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Opposé au possible futur club d’Antoine Griezmann, l’Argentin et ses coéquipiers étaient pourtant malmenés à la pause, avec déjà un débours de deux buts sur leurs rivaux floridiens. Sauf qu’en 45 minutes, et dans un championnat qu’il a mis à sa botte l’an dernier, Messi a calé deux golazos, dont un coup franc direct, et inspiré ses coéquipiers pour trouver le chemin des filets. Résultat, une victoire 4-2 et une saison enfin lancée pour les tenants du titres.

MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Visiblement agacée, la Pulga s’est autorisée un petit chambrage envers le banc d’Orlando en fin de match, avec qui il s’est vraisemblablement échangé quelques amabilités plus tôt dans la rencontre, leur proposant un petit autographe. Le dark Messi est méchant.

