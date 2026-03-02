S’abonner au mag
Aubameyang se voyait bien signer un triplé contre l’OL

Oh le gourmand. Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Lyon ce dimanche (3-2), Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, avouait qu’il avait pensé planter un troisième pion : « Pour dire la vérité, je pensais même mettre un triplé. Ça peut paraître fou, mais c’est ce que je me disais quand on a pris le deuxième but. Le match pouvait rester ouvert. En tant qu’attaquant, il faut rester concentré. On a eu des occasions en première période. Quand tu restes dans ton match et que tu fais les efforts, à un moment tu es récompensé. C’était ma mentalité à la pause. »

À la mi-temps, il n’avait pas encore marqué, et son équipe était menée 0-1. Il claquera deux buts en seconde période. L’un sur une passe d’Igor Paxão, lui aussi buteur, et l’autre dans le temps additionnel, sur une passe d’Ethan Nwaneri, pour faire gagner son équipe.

Prochaines échéances pour Marseille : ce mercredi en Coupe de France face à Toulouse puis samedi en Ligue 1 à… Toulouse.

Est-ce que le porte-bonheur Jul sera présent ?

