Alain Giresse pas encore fan d’Endrick

S’il y a bien un Lyonnais qui aurait mérité de repartir avec les trois points du Vélodrome lors de l’Olympico, remporté par l’OM en toute fin de match, c’est bien Endrick. Enfin, pas forcément de l’avis de tous, notamment d’Alain Giresse.

Observateur avisé du choc entre Olympiques du haut de ses 83 matchs avec Marseille, l’ancien international français attend encore plus de la jeune pépite brésilienne, comme il l’a confié dans les colonnes de L’Équipe, pour qui il a débriefé la rencontre.

Un attaquant, ça doit marquer

Un peu trop friand de lobs à son goût, il reproche surtout à Endrick d’avoir manqué de réalisme devant le but. « On nous le présente comme un joueur d’une autre dimension. Je reste un peu sur ma faim, a-t-il confié, encore affamé. Dans ce genre de match, il doit justement faire la différence. »

La différence, il l’a tout de même faite à de nombreuses reprises, via ses dribbles, ses décalages et son envie de faire jouer les autres, mise en lumière par ses deux passes décisives. Sauf que pour « Gigi », sans but, tout ça perd de sa valeur : « Il a une superbe occasion où il veut faire un lob très difficile à réaliser. Ces joueurs-là doivent finaliser dans les grands rendez-vous. » Bien noté Endrick ?

Dur en affaire le père Giresse !

Pour Moussa Niakhaté, l’OM n’était pas meilleur que l’OL

JF

