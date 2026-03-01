Grâce à un doublé d’Aubameyang, l’OM s’adjuge l’Olympico

Au bout d’une nuit aussi folle qu’imprévisible, Pierre-Emerick Aubameyang a permis à l’OM de battre l’OL grâce à un doublé tardif (3-2). De quoi pimenter encore un peu plus le sprint final de la course au podium et raviver la flamme marseillaise.

Marseille 3-2 Lyon

Buts : Paixão (52e) et Aubameyang (81e et 90e+1) pour l’OM // Tolisso (3e) et Himbert (76e) pour l’OL

De retour de leur semaine sous le soleil de Marbella, les Marseillais recevaient les Lyonnais ce dimanche soir pour la première de Habib Beye au Vélodrome dans son nouveau costume. Un Olympico aux allures de dernière chance dans la conquête du podium pour l’OM, et d’opportunité en or de plier l’affaire pour l’OL. Au bout du bout, les Phocéens sont sortis vainqueurs d’une bataille de tous les instants, grâce à deux buts en fin de partie signés Pierre-Emerick Aubameyang (3-2).

Le mur Dominik Greif

Durant leur stage en Espagne, il paraît que les joueurs de l’OM ont bien transpiré, poussés à mettre toujours plus d’intensité, maître-mot de ces derniers jours dans les rangs marseillais. Résultat : au bout de trois minutes, les Phocéens sont menés 0-1, punis par un enchaînement d’erreurs techniques et d’errances défensives, avec un Corentin Tolisso à l’affût pour tromper Gerónimo Rulli (0-1, 3e). C’est forcément plus dur de commencer une partie avec une épine dans le pied, mais cette ouverture du score a eu le mérite de réveiller Marseille, qui s’est alors lancé à l’assaut de la cage de Dominik Greif. On a alors vu là l’OM peut-être le plus entreprenant depuis des semaines, voire des mois, mais qui a passé sa première mi-temps à buter sur le portier slovaque de l’OL, infranchissable, même si souvent bien aidé par la maladresse des attaquants marseillais. Malgré leur domination, les locaux auraient finalement même pu voir l’addition se corser juste avant la pause, si Roman Yaremchuk n’avait pas vendangé une occasion de break en servant Endrick, seul, de l’autre côté de la surface.

Aubameyang rallume la flamme

Au retour des vestiaires, Beye choisit de faire entrer Igor Paixão à la place de Quinten Timber, apparemment touché à l’épaule. Un fait de jeu qui va vite se transformer en coaching gagnant : sur l’un de ses tous premiers ballons, l’ailier brésilien s’offre une petite merveille avec une frappe en puissance que Greif ne peut qu’effleurer, partie finir sa course dans les filets (1-1, 52e). Les débats se rééquilibrent par la suite, les Lyonnais étant contraints de sortir un peu plus qu’en première période. Il faut alors un deuxième coaching gagnant pour voir la situation se décanter : le choix de Paulo Fonseca d’envoyer Rémi Himbert dans la bataille se montre payant lorsque le jeune attaquant de 18 ans s’occupe personnellement d’éliminer Leonardo Balerdi et de tromper Rulli, avant de célébrer à la Memphis Depay (1-2, 76e). Un nouveau coup derrière la tête de l’OM, qui ne met pas bien longtemps cette fois à revenir presque de nulle part, grâce à Aubameyang, d’une volée en déséquilibre (2-2, 83e). Et comme s’il n’y avait pas assez eu de plot twist dans cette imprévisible soirée, le Gabonais surgit une nouvelle fois au début du temps additionnel pour faire basculer le Vélodrome dans la folie. Le scénario s’arrête là, sous les chants des deux virages marseillais, conquis par ce qu’ils viennent de voir et sans doute en train de retrouver de l’espoir pour la fin de la saison. Et pour cause, Marseille n’est plus qu’à trois longueurs de sa victime du soir.

Marseille (4-3-3) : Rulli – Weah (Pavard, 84e), Balerdi, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Kondogbia (Abdelli, 85e), Timber (Paixão, 46e) – Greenwood (Nnadi, 90e+4), Aubameyang, Traoré (Nwaneri, 63e). Entraîneur : Habib Beye.

Lyon (4-3-1-2) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico (Abner, 88e) – Tessmann, Morton, Tolisso – Nartey – Yaremchuk (Himbert, 60e), Endrick. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Les notes d’OM-OL