Paulo Fonseca ne voulait pas se présenter devant les journalistes après la défaite de l’OL

Pas de tête contre tête avec l’arbitre, cette fois. Très remonté contre M. Brisard et son arbitrage lors de la victoire de l’OM face à son OL, Paulo Fonseca était en colère après la rencontre. « Je dois dire que je suis ici parce que j’ai beaucoup de respect pour votre travail et les personnes qui aiment le foot. Mais je n’ai pas envie d’être ici, a-t-il tout d’abord balancé sur Ligue1+. Parce que j’ai été sanctionné neuf mois sans pouvoir parler. Je ne veux pas parler. Ce que je retiens ? C’est que la meilleure équipe a perdu, l’équipe qui a mieux joué aujourd’hui, qui s’est créé des occasions. Une injustice ? Totalement. »

"La meilleure équipe a perdu." C'est un Paulo Fonseca extrêmement frustré qui s'est présenté au micro de @MarinaLorenzo_. #OMOL pic.twitter.com/gICjNMa6sL — L1+ (@ligue1plus) March 1, 2026

Dans l’obligation de s’exprimer auprès du diffuseur de la rencontre, puis en conférence de presse, le technicien portugais en a remis une couche devant les journalistes, évoquant notamment le deuxième but refusé à Corentin Tolisso pour un hors-jeu de quelques centimètres. « La meilleure équipe a perdu. On a marqué trois buts aujourd’hui, a-t-il affirmé. Non, je ne développerai pas. J’ai été sanctionné neuf mois. Je sais que je ne peux pas parler. Vous devez respecter ma position. Regardez. J’ai vu la situation de nombreuses fois, c’est impossible de me convaincre qu’il y avait hors-jeu. »

Même la ligne ment !

Les notes d’OM-OL