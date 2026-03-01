Pour la première d’Antoine Kombouaré, le Paris FC renoue avec la victoire face à Nice

Paris FC 1-0 Nice

But : Munetsi (26e) pour le PFC

Expulsion : De Smet (90e+6) côté Paris FC

L’important, c’est les trois points. Alors que les Parisiens n’étaient pas parvenus à s’imposer à Jean-Bouin lors de leurs huit derniers matchs à domicile, les protégés d’Antoine Kombouaré se sont imposés 1 à 0 face à Nice grâce à la réalisation de Marshall Munetsi et se redonnent un peu d’air sur la zone de relégation avec neuf points d’avance sur le barragiste auxerrois.

Munetsi la bonne pioche

Privés de plusieurs cadres, écartés par Antoine Kombouaré pour ses grands débuts sur le banc parisien, le PFC a pu compter sur l’une de ses recrues phares du mercato hivernal pour retrouver le goût de la victoire. Si la première opportunité de la rencontre a été pour Tom Louchet et les Niçois (3e), les Parisiens ont peu à peu asphyxié la défense des Aiglons. Pierre Lees-Melou d’abord a vu sa reprise de volée s’envoler au-dessus de la transversale de Maxime Dupé (8e), avant que le portier niçois retarde l’échéance en claquant parfaitement la tentative de Ciro Immobile (13e). Les protégés de Claude Puel pensaient pouvoir ouvrir le score sur penalty, mais la VAR a finalement invalidé la décision de Hakim Ben El Hadj (17e). La rencontre s’est finalement débloquée moins de dix minutes plus tard grâce à Marshall Munetsi qui, en renard des surfaces, a catapulté le cuir au fond des filets niçois, pour son deuxième but en deux matchs, après que Dupé a relâché le ballon devant l’ancien Rémois sur la tentative de Moses Simon (1-0, 26e).

Encore lui ! 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒉𝒂𝒍𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒆𝒕𝒔𝒊 inscrit son 2e but d'affilée pour propulser le @ParisFC 🚀#PFCOGCN pic.twitter.com/45jZkfYduq — L1+ (@ligue1plus) March 1, 2026

Les Parisiens ont eu l’occasion de se mettre à l’abri en seconde période, mais Dupé à chaque fois est parvenu à repousser les tentatives de Lees-Melou (52e, 87e) ou encore de Jean-Philippe Krasso, entré en jeu quelques secondes auparavant (70e). Le poteau a également mis en difficulté les attaquants parisiens, à l’instar de Krasso (84e). Les montées de Dupé sur les derniers corners de la rencontre n’ont pas eu le même effet que celle d’Anatoliy Trubin face au Real Madrid. L’expulsion de Thibault De Smet dans le temps additionnel non plus n’aura eu aucun impact.

C’est donc ça, l’effet du coach.

Paris FC (3-4-3) : Trapp – De Smet, Mbow, Coppola – Simon (Gory, 80e), Munetsi (Marchetti, 90e+3), Lees-Melou, Camara – Ikoné (Sangui, 80e), Immobile (Krasso, 70e), Kebbal (Matondo, 70e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

OGC Nice (4-2-3-1) : Dupé – Clauss, Peprah, Bah, Bard – Sanson, Vanhoutte (Ndombele, 88e) – Cho, Diop (Bernardeau, 67e), Louchet (Gouveia, 67e) – Kevin Carlos (Boudache, 46e). Entraîneur : Claude Puel.

Coupe de France : Endrick libère l’OL, Nice renverse Montpellier