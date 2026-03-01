S’abonner au mag
Un international français rêve encore du Mondial

Le rêve américain. Battu avec l’OGC Nice sur la pelouse du Paris FC, Jonathan Clauss espère encore. Près d’un an après avoir été convoqué pour la dernière fois en équipe de France, le latéral droit a affirmé espérer participer à la Coupe du monde, à l’issue de la saison. « Est-ce que j’y crois pour le Mondial ? Bien sûr ! À partir du moment où j’ai remis mes objectifs et ma tête à l’endroit, bien sûr que je postule. J’ai ça en tête à chaque week-end », a-t-il affirmé dans une interview accordée à Canal+.

Resté sur le banc lors du double quart de finale de Ligue des nations contre la Croatie en mars 2025, Clauss n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis (sa 12e et dernière sélection remonte même à septembre 2024 contre l’Italie). Pas de quoi décourager le Niçois, malgré la saison compliquée traversée avec son club. « Parce qu’on a beau dire : « Il joue le maintien ». Oui, je joue le maintien, mais jouer le maintien c’est aussi très difficile. Montrer du caractère dans ces situations, ça fait aussi partie du job », s’est-il encore défendu.

Didier, un avis sur cette plaidoirie ?

