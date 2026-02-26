Dans quel pays envoyer Antoine Griezmann plutôt qu’aux États-Unis ?

En plus d’être devenus le nouveau pays indésirable sur la carte du monde, les États-Unis n’arrivent toujours pas à faire décoller leur football. Antoine Griezmann, dont le nom est cité à répétition du côté d’Orlando, aurait-il tort d’aller s’enterrer outre-Atlantique ? Of course ! On lui a donc trouvé 5 autres destinations qui collent avec son profil.

Uruguay

Considéré depuis longtemps comme « le plus uruguayen des Français », Grizou pourrait réaliser son rêve d’aller enquiller les bombillas de yerba maté directement à la source. Au Peñarol par exemple, où le derby contre Nacional surpasse n’importe quel Portland – Atlanta. En plus, pas besoin de poncer Duolingo pour se mettre à la page, copier l’accent local suffira.

Lituanie

Quand il ne l’exprime pas avec un maquillage malheureux, Antoine Griezmann compte parmi les plus gros mordus de basket au sein du monde des footeux. Dès lors, logique de vouloir signer aux Stazunis pour enfin regarder la NBA sans les six (ou neuf) heures de décalage horaire. Mais on sait aussi que l’homme déteste la facilité. Il sera donc aisé de le convaincre de signer en Lituanie où, en Euroligue, le Žalgiris de Kaunas n’a rien à envier aux Cheeseburgers de Caroline du Sud, ambiance de feu en plus. Allez Antoine, en plus tu feras un beau geste en aidant au développement du foot local !

Derrick Rose et Antoine Griezmann, jamais trop loin, même pour dire adieu. pic.twitter.com/ytt6Im7aCr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 30, 2024

Portugal

Au nom du grand-père. Si Antoine Griezmann n’a jamais percé en France, une partie de son ADN footballistique est à chercher du côté du Portugal. Avant d’émigrer dans la région mâconnaise, son grand-père Amaro Lopes avait tapé le cuir avec un certain talent dans le nord de la Lusitanie, à Vasco de Gama, plus connu aujourd’hui sous le nom de FC Paços de Ferreira. Bon sinon, il y a aussi l’UF Mâcon, mais faut aimer ferrailler sur des champs de patates.

Kazakhstan

C’est une passion qui lui a coûté pas mal de blé (300 000 euros exactement, soit le prix de quatre yearlings venus enrichir son écurie personnelle), mais déjà rapporté quelques titres, notamment le Prix du Pavillon royal en 2021. Pour le mordu de dadas (et ambassadeur du PMU) qu’il est, Antoine Griezmann serait bien inspiré de mettre les voiles en direction du Kazakhstan, un pays où la culture du cheval est telle que la France y apporte son expertise depuis 2015 pour aider au développement des bourrins locaux. Et puis s’il s’ennuie en essayant de ramener le Kairat Almaty en Ligue des champions, il pourra toujours s’essayer au kok-borou.

Nouvelle-Zélande

Dernier attribut caractéristique du corps d’Antoine Griezmann : ses tatouages. Mais plutôt que d’aller refaire chauffer l’aiguille dans un obscur studio floridien, autant retourner à la source en allant s’inspirer de la culture maorie en Nouvelle-Zélande, là où les tatouages tribaux ont une signification légèrement plus profonde que leur équivalent occidental placé au-dessus des fesses. En plus, ça tombe bien, à Wellington, il y a un petit club qui a besoin d’un sérieux coup de boost psychologique depuis qu’il a bu la tasse le week-end dernier.

