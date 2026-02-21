S’abonner au mag
  • A-League
  • J18
  • Wellington Phoenix-Auckland FC (0-5)

Le CSC de l’année dans le derby néo-zélandais Wellington Phoenix - Auckland FC

AC
6 Réactions
Le CSC de l’année dans le derby néo-zélandais Wellington Phoenix - Auckland FC

Pour trouver des perles dans le championnat australien, il faut se rendre en Nouvelle-Zélande. Dans la nuit, Wellington Phoenix recevait l’Auckland FC, actuel second de la A-League, pour le compte de la 18e journée. Le derby néo-zélandais a tourné à l’avantage des visiteurs qui se sont largement imposés (5-0) et qui ont été bien aidés par le portier de Wellington, Josh Oluwayemi.

Le gardien anglais des Nix, formé à Tottenham, a visiblement tout fait pour perpétuer la réputation peu flatteuse des portiers britanniques en offrant l’ouverture du score à Auckland d’une manière totalement folle : sur un ballon dégagé depuis sa moitié de terrain par Jake Girdwood-Reich, milieu défensif d’Auckland, Oluwayemi a tenté de renvoyer le ballon à l’entrée de sa propre surface… de la tête. Il s’est évidemment loupé et a envoyé le cuir directement au fond de ses filets. De quoi offrir un « Oh my God » suivi d’un fou rire au consultant australien de la rencontre. Surréaliste.

Merci pour ce moment.

Pauline Gamerre pour succéder à Pablo Longoria ?

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
59
94
20
Revivez Brest-Marseille (2-0)
Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.