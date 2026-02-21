Le CSC de l’année dans le derby néo-zélandais Wellington Phoenix - Auckland FC

Pour trouver des perles dans le championnat australien, il faut se rendre en Nouvelle-Zélande. Dans la nuit, Wellington Phoenix recevait l’Auckland FC, actuel second de la A-League, pour le compte de la 18e journée. Le derby néo-zélandais a tourné à l’avantage des visiteurs qui se sont largement imposés (5-0) et qui ont été bien aidés par le portier de Wellington, Josh Oluwayemi.

Le gardien anglais des Nix, formé à Tottenham, a visiblement tout fait pour perpétuer la réputation peu flatteuse des portiers britanniques en offrant l’ouverture du score à Auckland d’une manière totalement folle : sur un ballon dégagé depuis sa moitié de terrain par Jake Girdwood-Reich, milieu défensif d’Auckland, Oluwayemi a tenté de renvoyer le ballon à l’entrée de sa propre surface… de la tête. Il s’est évidemment loupé et a envoyé le cuir directement au fond de ses filets. De quoi offrir un « Oh my God » suivi d’un fou rire au consultant australien de la rencontre. Surréaliste.

WHAT HAVE WE JUST WITNESSED?! 🤯🤯 Jake Girdwood-Reich has somehow found the back of the net from miles away. Simply outrageous. 📺 Watch #WELvAKL live now on Paramount+ (AU) or Sky Sport (NZ) pic.twitter.com/FyenkZEhFi — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) February 21, 2026

Merci pour ce moment.

