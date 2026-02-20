S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J23
  • Brest-OM (2-0)

Højbjerg : « Il ne faut pas beaucoup parler »

J-9 avant l’OL. Après le revers de l’OM à Brest (0-2) pour la première de Habib Beye, Pierre-Emile Højbjerg a exhorté son équipe au travail. Le capitaine de la première de Habib Beye est monté au créneau, au micro du diffuseur Ligue 1 + : « Là, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut beaucoup travailler et assumer les responsabilités. Ce qu’on fait là, maintenant, ce n’est pas assez bien, a réagi l’international danois. Je trouve qu’[en deuxième mi-temps] on a eu les occasions qu’il fallait, on n’a pas assez réussi. »

Pavard : « Quand on est l’OM, on ne peut pas se permettre des matchs comme ça »

Benjamin Pavard, titulaire aux côtés de Nayef Aguerd, a également réagi : « On est très déçus, Je pense qu’on est passés complètement à côté de notre première mi-temps. Dans l’intensité, dans l’impact… En deuxième mi-temps, on est beaucoup mieux. Il va falloir travailler deux fois plus. Quand on est l’OM, on ne peut pas se permettre des matchs comme ça. »

Avant de conclure : « On peut parler de mental, de physique… Je ne sais pas, mais on ne va rien lâcher. Il va falloir travailler, travailler, ne pas parler, et répondre présent dès dimanche prochain face à Lyon.  »

