Dijon repasse leader devant Rouen, Sochaux toujours dans la course

Le trio de tête sera difficile à destituer. C’est peut-être le grand enseignement de cette 22ème journée de National. Alors que Sochaux, troisième, est allé s’imposer à Caen en fin de match (3-1), et que Rouen s’est pris les pieds dans le tapis à Diochon contre Le Puy (1-1), Dijon conforte sa place de leader du National. Les coéquipiers de Julio Tavares et Jordan Marié ont battu Villefranche (2-1). Trois points séparent les trois premiers.

Samy Baghdadi offre la victoire au @FCSM_officiel sur penalty ? Encore 10 minutes de jeu (2-1) Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/dCpBSXtzod — Championnat National (@NationalFFF) February 20, 2026

Samedi 28 février prochain, Rouen se déplace à Orléans, quatrième après sa victoire à Bourg-en-Bresse (3-0). Sept points sépareront les deux équipes au coup d’envoi, alors que les locaux fêteront leur demi-siècle. Le top 5 carbure, puisque Versailles et son attaquant Shelton Guillaume est allé battre Concarneau (2-0).

Le @FC_Versailles double la mise contre @USConcarneau ! Shelton GUILLAUME y va de son doublé (2-0) Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/mLhjqGYYwl — Championnat National (@NationalFFF) February 20, 2026

QRM sort de la zone rouge

L’autre belle opération de la soirée est à mettre au crédit de Quevilly Rouen Métropole, à Aubagne (1-0). QRM remporte son premier match depuis le 26 septembre dernier, et cela suffit à sortir de la zone de relégation. Bourg-en-Bresse y rentre, quatre points devant le Stade briochin. Prévu ce samedi contre Châteauroux, le match des Bretons a été reporté à cause des intempéries. Enfin, pour la première de l’intérimaire Pierre Blois, successeur de Stéphane Moulin à Valenciennes, les Nordistes ont obtenu le nul contre le Paris 13.

Douze matchs nuls en 22 matchs, jolie saison caennaise.

Villefranche 1-2 Dijon

Aubagne 0-1 QRM

Bourg-en-Bresse 0-3 Orléans

Caen 1-3 Sochaux

Concarneau 0-2 Versailles

Paris 13 1-1 Valenciennes

Rouen 1-1 Le Puy