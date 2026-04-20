Romelu Lukaku fait l’aller-retour Bruxelles-Naples pour régler sa situation

Et l’empreinte carbone, alors ? Romelu Lukaku est de retour à Naples. Eh non, à peine arrivé que le Belge retourne dans son pays natal. Selon Sky Sport, Big Rom est arrivé à Naples depuis Bruxelles en avion pour se rendre au centre d’entraînement de Castel Volturno dans le but de s’entretenir avec ses dirigeants.

Revenir pour mieux partir

« Une trêve a été conclue entre les deux parties. L’hypothèse d’une exclusion du groupe est définitivement écartée », assure le média. Néanmoins, Lukaku est rentré en Belgique poursuivre sa préparation physique. Son retour à Naples est prévu pour dans deux semaines.

Naples envisagerait de vendre son attaquant cet été. Le Beşiktaş, Fenerbahçe ou l’AC Milan se seraient penchés sur le dossier. À voir où l’ancien buteur de Chelsea, Manchester United et l’Inter Milan posera ses valises. Et si un retour à Anderlecht se faisait plus vite que prévu pour le meilleur attaquant belge de tous les temps ?

C’est lui qui se nomme comme ça, hein.

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