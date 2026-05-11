Un ancien marseillais fait craquer le Napoli

Naples 2-3 Bologne

Buts : Di Lorenzo (45e+2) et Alisson Santos (48e) pour les Partenopei // Bernadeschi (10e), Orsolini (34e, SP) et Rowe (90e+1) pour les Bolonais

Mais que serait la saison de Marseille si Jonathan Rowe n’avait jamais quitté l’OM ? C’est la question que de nombreux supporters marseillais doivent se poser depuis de longs mois, quand les supporters de Bologne, eux, doivent être ravis d’avoir la réponse pour leurs couleurs. Auteur d’un but magnifique dans le temps additionnel pour enlever un succès de prestige, dans un match sans enjeu pour Bologne, l’Anglais a offert trois points symboliques à son équipe mais surtout privé Naples d’un point important dans la course à la deuxième place (3-2).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⭐️ | LE BUT ACROBATIQUE de Jonathan Rowe, l’ancien MARSEILLAIS, qui assomme le Napoli en fin de match ! 😱 📲 Retrouvez toute la Serie A seulement sur DAZN ! 🇮🇹🏆#NapoliBologna pic.twitter.com/dfqmau2MwK — DAZN France (@DAZN_FR) May 11, 2026

Rapidement menés 2-0, avec notamment un boulet de canon de Federico Bernardeschi, les Napolitains ont poussé pour revenir au score, grâce au jeu en pivot de Rasmus Højlund, mais surtout à Giovanni Di Lorenzo et Alisson Santos. La suite, c’est Rowe qui l’écrit. Résultat, au lieu de se donner de l’air avec cinq points d’avance sur la Juve en cas de victoire, le Napoli ne compte que deux unités d’avance sur la Veille Dame, et trois sur le Milan et la Roma.

Le Napoli toute façon, c’est une année sur deux.

Naples se rattrape contre le Hellas Vérone, mais perd de précieux points