Les Trophées du National ont été décernés

Du beau monde. Alors qu’il reste encore une journée de National à disputer, les Trophées de la troisième division française ont été distribués ce dimanche 10 mai à Clairefontaine.

Sept trophées remis

Ils sont six à avoir été honorés lors de cette soirée. Brillant sous les couleurs d’Orléans cette saison, Florent Sanchez a été élu meilleur joueur du championnat face aux deux Sochaliens Aymen Boutoutaou et Benjamin Gomel. Du côté des gardiens, c’est le portier dijonnais Paul Delecroix qui a reçu le trophée de meilleur gardien, tandis que Shelton Guillaume, l’attaquant de Versailles, s’est octroyé le titre de révélation de la saison. Jean-Pierre Morgan de son côté a empoché le trophée de plus beau but de la saison pour sa réalisation face à Valenciennes lors de la 14e journée.

Avec plus de 49% des votes en cumulé, vous avez élu le péééééééééééétard de Morgan Jean-Pierre (@FCFleury91) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔 𝐁𝐔𝐓 de la saison 25-26 de #NationalFFF 🧨🤩#TrophéesDuNational pic.twitter.com/MNYDhVaqCt — Championnat National (@NationalFFF) May 10, 2026

Benjamin Lepaysant, meilleur arbitre, et Julien Reynet, meilleur assistant, complètent ce palmarès. Concernant les entraîneurs, c’est le tacticien dijonnais, Baptiste Ridira, qui a été sacré. Du côté de l’équipe type, cinq clubs sont représentés : Orléans, Dijon, Sochaux, Rouen et Le Puy.

De quoi donner un avant-goût des Trophées UNFP.

Fleury enterre Le Puy, Versailles et Orléans manquent une opportunité