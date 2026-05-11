Les premières images du mémorial pour Diogo Jota et André Silva dévoilées

Rentrons, il pleut. Dix mois après la disparition tragique de Diogo Jota et son frère André Silva dans un accident de la route en Espagne, Liverpool a dévoilé ce lundi 11 mai les premières images du mémorial honorant la mémoire des deux joueurs.

Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026

Une sculpture à l’image des joueurs

Selon le communiqué du club, le mémorial intitulé Forever 20 sera situé au 97 Anfield Road et « sera posé sur un socle en pierre de Granby à la surface rugueuse, sur lequel sera gravée au laser une dédicace à l’intention des deux frères ; de nombreux hommages matériels laissés à Anfield seront également intégrés au socle lui-même. Ce processus de recyclage unique permet de faire en sorte que les sentiments et les émotions partagés par les supporters à l’époque deviennent une partie intégrante et durable de ce mémorial. »

La sculpture reprendra également de nombreux éléments qui caractérisaient le joueur avec notamment une manette de console qui sera posé sur la stèle. Le club indique qu’il « servira de symbole permanent d’amour, d’unité et de souvenir, ainsi que de lieu où chacun pourra se recueillir, se souvenir et rendre hommage ». Les numéros 20 et 30 que portaient les deux frères forment la pièce maîtresse de l’œuvre d’art. Les Reds ont indiqué qu’une date officielle d’inauguration sera communiquée prochainement.

Plus question de marcher seul.

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