La Grèce a son nouveau champion

ImpAEK. Tombeur tardif du Panathinaïkós (2-1) ce dimanche soir grâce au but libérateur inscrit dans le temps additionnel (90e+4) par l’ancien de Benfica et de l’Inter João Mário, l’AEK Athènes a été officiellement sacré champion de Grèce.

En parallèle de ce succès arraché par les copains du capitaine Harold Moukoudi, l’Olympiakos et le PAOK Salonique étaient incapables de se départager (1-1). Avec désormais huit points d’avance sur leurs poursuivants au classement à deux journées de la fin de saison, les Athéniens ne pourront plus être rejoints.

14e titre de champion du club

Trois ans après le dernier sacre, le Podosferikí Anónymi Etería Athlitikí Énosis Konstantinoupóleos (de son nom complet) remporte donc le 14e titre national de son histoire, mais reste bien loin de l’Olympiakos et de ses 48 titres de champion.

Athènes que pourra.

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