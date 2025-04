Après deux ans de disette, l’Olympiakos redevient champion de Grèce

Le pire n’est plus à venir pour Le Pirée

Le Karaïskakis était en fusion dimanche soir, lors de la réception de l’AEK Athènes. Dans le cadre du « groupe championnat » (les quatre premiers s’affrontent dans des matchs aller-retour), l’Olympiakos s’est imposé contre le club de la capitale, grâce à un but d’Ayoub El Kaabi. Un match à l’ambiance très chaude, qui a vu quatre expulsions à la suite d’une bagarre en fin de match, dont celles d’Anthony Martial et Harold Moukoudi. Invaincus en Super League depuis le 27 octobre 2024, Le Pirée glane par la même occasion un 48e titre de champion de Grèce.

4️⃣8️⃣ 🏆 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝖𝝝𝝠𝝜𝝩𝝜𝝨 𝝚𝝠𝝠𝝖𝝙𝝤𝝨 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱 / 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱 🔴⚪ 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦 ⚪🔴 pic.twitter.com/gXYrviAHo7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 13, 2025

Enfin un titre pour Mendilibar

2025 était l’année où l’Olympiakos se devait de ramener un titre dans sa besace. Premièrement car le club fêtait ses 100 ans d’existence le mois dernier, de manière plus qu’explosive. Deuxièmement car les rouges et blancs n’avaient plus été sacrés depuis 2022, laissant la place à l’AEK puis au PAOK. Deux années de disette dans lesquelles le club le plus titré du pays a connu une victoire en Coupe d’Europe comme des passages éclairs de Marcelo ou encore James Rodríguez.

Une première pour l’entraîneur basque José Luis Mendilibar, qui remporte le premier championnat de sa carrière. Presque une anomalie corrigée pour celui qui avait remporté la Ligue Europa avec Séville en 2023, avant d’être à la tête de cette équipe vainqueure de la Ligue Conférence la saison suivante. Cela ajoute aussi une ligne de palmarès pour d’anciens de Ligue 1, tels que Gelson Martins ou le Français Giulian Biancone. Prochain objectif : un retour en Ligue des champions, dans lequel ils devront passer par le second tour qualficatif.

La saison aurait été parfaite sans ce faux pas contre Bodø/Glimt.

