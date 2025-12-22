S’abonner au mag
  • International
  • France

Dimitri Payet se lance dans la musique !

TJ
Dimitri Payet se lance dans la musique !

Bientôt le featuring avec Kondo ?

Libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama, Dimitri Payet met à profit son temps libre pour soutenir des causes honorables. Ce lundi, l’ancien attaquant de l’OM a poussé la chansonnette aux côtés du réalisateur Olivier Marchal et des artistes Loïc Guer et Levon Khozian. Au programme, une reprise enregistrée du titre « Petit Papa Noël » de Tino Rossi au profit de l’association marseillaise Soleil Bleu Azur.

Si on entend davantage les voix expérimentées des deux chanteurs que celle du Réunionnais, sa participation contribuera sans doute à récolter de précieux fonds pour cette association à but non lucratif, « qui a pour objectif de réaliser les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves, de les accompagner et de soutenir leur famille ». Petit point bonus pour le bonnet de père Noël brodé « Allez l’OM » de celui qui n’a toujours pas annoncé la fin de sa carrière.

Toujours plus écoutable que l’entièreté de la discographie de Tony Parker.

Clément Guillot : « À 0-0 à la mi-temps, on s’est pris à rêver »

TJ

À lire aussi
Logo de a compétition Coupe de France
Photo : Ryan Vernel/Montreuil FC
Photo : Ryan Vernel/Montreuil FC
  • Coupe de France
  • 32es
  • Montreuil-Chauvigny (2-1)
Montreuil : les portes du kif

Montreuil : les portes du kif

Montreuil : les portes du kif
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!