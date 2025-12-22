Dimitri Payet se lance dans la musique !

Bientôt le featuring avec Kondo ?

Libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama, Dimitri Payet met à profit son temps libre pour soutenir des causes honorables. Ce lundi, l’ancien attaquant de l’OM a poussé la chansonnette aux côtés du réalisateur Olivier Marchal et des artistes Loïc Guer et Levon Khozian. Au programme, une reprise enregistrée du titre « Petit Papa Noël » de Tino Rossi au profit de l’association marseillaise Soleil Bleu Azur.

Si on entend davantage les voix expérimentées des deux chanteurs que celle du Réunionnais, sa participation contribuera sans doute à récolter de précieux fonds pour cette association à but non lucratif, « qui a pour objectif de réaliser les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves, de les accompagner et de soutenir leur famille ». Petit point bonus pour le bonnet de père Noël brodé « Allez l’OM » de celui qui n’a toujours pas annoncé la fin de sa carrière.

Toujours plus écoutable que l’entièreté de la discographie de Tony Parker.

