Tu sais que tu as connu la Coupe du monde sur TF1 quand…

La Coupe du monde 2026, ce sera sans TF1. Un petit séisme à l'échelle du paysage audiovisuel sportif français, puisque ce sera la première fois depuis le Mondial 74 que la Une ne diffusera aucun match de la grand-messe du foot. L'heure de sortir la boîte à souvenirs.

… tu as pris ton pied.

… tu as vu Hervé Mathoux ailleurs qu’à Canal+.

… tu as acheté les cassettes VHS de France 98 parce que YouTube n’existait pas encore.

… tu as poussé derrière le petit Ribéry !

… la phrase de Thierry Gilardi résonne encore en toi à chaque fois que tu as fait une bourde.

… rien de tel qu’un petit épisode d’Esprits Criminels pour faire redescendre l’adrénaline.

… tu râlais sur la pub après les hymnes.

… et tu te réconciliais au moment du jingle de fin de match.

… tu as vu Denis Brogniart faire autre chose qu’éteindre des flambeaux.

… là aussi, à la fin il n’en restait qu’un.

… tu as fait la connaissance de Michel Denisot lors d’un Koweït-France.

… tu ne sais pas grand chose, mais tu sais très bien faire la différence entre « une Pavard » et « une Nacho ».

… le « Non Hugoooo » de Lizarazu contre la Croatie résonne encore dans tes oreilles.

Gregoire Margotton and Bixente Lizarazu of TF1 during the International Friendly match between France and Italy at Allianz Riviera Stadium on June 1, 2018 in Nice, France. (Photo by Pascal Della Zuana/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

… tu avais même l’impression qu’il était dans le canap’ à côté de toi sur chaque but des Bleus.

… tu regardais religieusement Le Mag pour voir des images pour la deuxième, la troisième, voire même la quatrième fois de la journée.

… « figurez-vous Arsène ».

… d’ailleurs tu sais que les stats le prouvent : les corners sortants sont toujours plus dangereux.

… oui.

… pour toi, M6 c’était le Loft, Scènes de ménages et les recherches d’appartement, rien d’autre.

… tu as vu grâce à Ribéry qu’on pouvait débarquer sur un plateau de télé en claquettes.

… le Brésil-France en 86 tu ne l’a vu que le lendemain, en rediff’.

… et donc tu n’as pas vraiment tremblé en voyant Platoche louper son tirob.

… tu sais que « la lumière est venue de Laurent Blanc ».

… tu as dit chips à Thierry et Jean-Mimi sur le deuxième but de Zizou en finale.

… tu ne comptes plus les envolées racistes de Thierry Roland.

… tu ne sais pas si Thierry Roland a réglé « ce problème de places ».

… tu sais qu’il faut parler à Laurent sur un autre ton.

… en 1990 et 1994, tu as allumé la télé mais sans le son.

… dans une autre vie, tu aurais bien été Fred Calenge.

… toi, contrairement à « Monsieur Domenech » tu n’aurais pas refusé« la main à un entraîneur champion du monde »

… tu aurais préféré que la Coupe du monde 2010 soit sur une chaîne cryptée.

… t’as bondi de ton siège en voyant David Luiz caler un coup franc de zinzin contre la Colombie : « Le Brésil, Youri, le Brésil ! »

… tu as vu Juan Zúñiga attraper Neymar, tu t’es demandé si tu n’avais pas zappé sur RTL9.

… tu t’es dit qu’on devrait pouvoir mettre la pastille « programme déconseillé aux -16 ans » au cours d’un match. Comme lors du Brésil-Allemagne de 2014.

… tu dis El Magnifico avec un petit accent tonique.

… les vuvuzelas bourdonnent toujours dans ta tête.

… tu cries aussi à chaque but de Mbappé pour les Bleus : « ENCORE LUI, ENCORE KYLIAN MBAPPÉ »

… tu crois qu’après avoir vu ça, tu peux mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut…

