Tu sais que tu as connu la Coupe du monde sur TF1 quand…
La Coupe du monde 2026, ce sera sans TF1. Un petit séisme à l'échelle du paysage audiovisuel sportif français, puisque ce sera la première fois depuis le Mondial 74 que la Une ne diffusera aucun match de la grand-messe du foot. L'heure de sortir la boîte à souvenirs.
… tu as pris ton pied.
… tu as vu Hervé Mathoux ailleurs qu’à Canal+.
… tu as acheté les cassettes VHS de France 98 parce que YouTube n’existait pas encore.
… tu as poussé derrière le petit Ribéry !
… la phrase de Thierry Gilardi résonne encore en toi à chaque fois que tu as fait une bourde.
<iframe loading="lazy" title="Pas ça Zinedine..." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/7wZbcCxBP3c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
… rien de tel qu’un petit épisode d’Esprits Criminels pour faire redescendre l’adrénaline.
… tu râlais sur la pub après les hymnes.
… et tu te réconciliais au moment du jingle de fin de match.
… tu as vu Denis Brogniart faire autre chose qu’éteindre des flambeaux.
… là aussi, à la fin il n’en restait qu’un.
… tu as fait la connaissance de Michel Denisot lors d’un Koweït-France.
… tu ne sais pas grand chose, mais tu sais très bien faire la différence entre « une Pavard » et « une Nacho ».
… le « Non Hugoooo » de Lizarazu contre la Croatie résonne encore dans tes oreilles.
… tu avais même l’impression qu’il était dans le canap’ à côté de toi sur chaque but des Bleus.
… tu regardais religieusement Le Mag pour voir des images pour la deuxième, la troisième, voire même la quatrième fois de la journée.
… « figurez-vous Arsène ».
… d’ailleurs tu sais que les stats le prouvent : les corners sortants sont toujours plus dangereux.
… oui.
… pour toi, M6 c’était le Loft, Scènes de ménages et les recherches d’appartement, rien d’autre.
… tu as vu grâce à Ribéry qu’on pouvait débarquer sur un plateau de télé en claquettes.
… le Brésil-France en 86 tu ne l’a vu que le lendemain, en rediff’.
… et donc tu n’as pas vraiment tremblé en voyant Platoche louper son tirob.
… tu sais que « la lumière est venue de Laurent Blanc ».
… tu as dit chips à Thierry et Jean-Mimi sur le deuxième but de Zizou en finale.
… tu ne comptes plus les envolées racistes de Thierry Roland.
… tu ne sais pas si Thierry Roland a réglé « ce problème de places ».
… tu sais qu’il faut parler à Laurent sur un autre ton.
… en 1990 et 1994, tu as allumé la télé mais sans le son.
… dans une autre vie, tu aurais bien été Fred Calenge.
… toi, contrairement à « Monsieur Domenech » tu n’aurais pas refusé« la main à un entraîneur champion du monde »
… tu aurais préféré que la Coupe du monde 2010 soit sur une chaîne cryptée.
… t’as bondi de ton siège en voyant David Luiz caler un coup franc de zinzin contre la Colombie : « Le Brésil, Youri, le Brésil ! »
… tu as vu Juan Zúñiga attraper Neymar, tu t’es demandé si tu n’avais pas zappé sur RTL9.
… tu t’es dit qu’on devrait pouvoir mettre la pastille « programme déconseillé aux -16 ans » au cours d’un match. Comme lors du Brésil-Allemagne de 2014.
… tu dis El Magnifico avec un petit accent tonique.
… les vuvuzelas bourdonnent toujours dans ta tête.
… tu cries aussi à chaque but de Mbappé pour les Bleus : « ENCORE LUI, ENCORE KYLIAN MBAPPÉ »
… tu crois qu'après avoir vu ça, tu peux mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut…
Par Jonas Emrich et Julien Faure