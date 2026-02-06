Après leur altercation, Marc Cucurella et Adama Traoré se retrouvent

Même pas peur. Marc Cucurella et Adama Traoré se sont retrouvés sur l’émission espagnole 3Cat Fanzone, quelques jours après la 24e journée de Premier League entre Chelsea et West Ham (3-2). Un derby londonien qui avait fini dans le chaos, avec le carton rouge de Jean-Clair Todibo.

🔵🔴 "Ara estic tranquil perquè està en una pantalla" Marc Cucurella (@cucurella3) i Adama Traoré (@AdamaTrd37) fan les paus al #Fanzone3Cat després de la gran picabaralla del passat cap de setmana entre els jugadors del Chelsea i el West Ham ▶ https://t.co/20nWEWdNPR pic.twitter.com/frVmp9fGYV — 3Cat (@som3cat) February 5, 2026

Et soudain, Adama Traoré apparaît

Cucurella assume avoir volontairement cherché la confrontation : « Je vais sortir un peu la tête et voir si je peux semer la zizanie. Puis il m’a attrapé, m’a tiré vers le bas, et une véritable bagarre a éclaté. » Le Catalan poursuit qu’il a été sauvé par son coéquipier. « João Pedro m’a sauvé la vie », a plaisanté le défenseur.

Par la suite, le joueur de West Ham débarque en plein live et se retrouve en face-à-face avec lui. S’ensuit d’une discussion très amicale entre les deux Espagnols, qui se conclut sur des excuses dans la bonne humeur. « Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. »

Tout est bien qui finit bien.

