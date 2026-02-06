S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Après leur altercation, Marc Cucurella et Adama Traoré se retrouvent

AR
Après leur altercation, Marc Cucurella et Adama Traoré se retrouvent

Même pas peur. Marc Cucurella et Adama Traoré se sont retrouvés sur l’émission espagnole 3Cat Fanzone, quelques jours après la 24e journée de Premier League entre Chelsea et West Ham (3-2). Un derby londonien qui avait fini dans le chaos, avec le carton rouge de Jean-Clair Todibo.

Et soudain, Adama Traoré apparaît

Cucurella assume avoir volontairement cherché la confrontation : « Je vais sortir un peu la tête et voir si je peux semer la zizanie. Puis il m’a attrapé, m’a tiré vers le bas, et une véritable bagarre a éclaté. » Le Catalan poursuit qu’il a été sauvé par son coéquipier. « João Pedro m’a sauvé la vie », a plaisanté le défenseur.

Par la suite, le joueur de West Ham débarque en plein live et se retrouve en face-à-face avec lui. S’ensuit d’une discussion très amicale entre les deux Espagnols, qui se conclut sur des excuses dans la bonne humeur. « Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. »

Tout est bien qui finit bien.

Axel Disasi file dans un autre club de Premier League

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
70
48

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!