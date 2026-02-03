Axel Disasi file dans un autre club de Premier League

Du balai ! Après avoir passé de longs mois au placard des indésirables de Chelsea, Axel Disasi va retrouver des couleurs. Sans trop se dépayser, le défenseur central s’est engagé en prêt du côté de West Ham jusqu’à la fin de la saison. Les deux clubs londoniens ont annoncé cet accord dans la nuit de lundi à mardi. L’occasion pour l’international français de se relancer après un autre prêt mitigé du côté d’Aston Villa la saison passée.

« Tout le monde connaît ma situation ces derniers mois, a déclaré le joueur de 27 ans, alors je veux juste revenir sur le terrain, retrouver les sensations du jeu et aider l’équipe. » Cash.

Axel is a Hammer ⚒ pic.twitter.com/MjwTdtDHW2 — West Ham United (@WestHam) February 2, 2026

Mission commando

C’est chez un West Ham bien en peine que Disasi débarque : dix-huitième de Premier League et à six points de Nottingham Forest, premier non-relégable, la suite de la saison s’annonce très rock’n’roll pour les Hammers.

« C’est un défi excitant, a annoncé l’ancien Rémois à son arrivée. Nous savons que le club n’est pas là où il devrait être, mais je suis là pour aider l’équipe et apporter ma contribution afin d’atteindre notre objectif. »

Soldat Disasi, au rapport.

