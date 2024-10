Chelsea maîtrise Newcastle, West Ham enfonce Manchester United, Tottenham surpris par Crystal Palace

Il valait mieux à jouer à domicile !

Les trois matchs de ce dimanche après-midi en Premier League ont livré le même verdict : trois victoires pour les formations qui jouaient à la maison. Le match le plus emballant était certainement celui entre Chelsea et Newcastle, et il n’a déçu personne. Les festivités ont commencé avec un Cole Palmer qui avait vite sorti le climatiseur dans la défense des Magpies, en croisant parfaitement une frappe croisée, avant d’être lui-même refroidi par la VAR, qui l’a rattrapé pour hors-jeu. Pas bien grave pour le prodige anglais, qui a finalement donné la victoire à son équipe en début de seconde période d’un tir puissant du gauche (2-1). Entre temps, les Blues avaient ouvert la marque grâce à Nicolas Jackson au bout d’une contre-attaque brillante, et Newcastle était revenu par l’intermédiaire d’Alexander Isak, buteur seul face à la cage vide. Un succès précieux pour Chelsea, qui retrouve provisoirement le top 4.

La surprise du jour est arrivée du côté de Crystal Palace, qui a glané les trois points en venant à bout d’un Tottenham décevant (1-0). Le seul pion du match est venu de la part de l’inévitable Jean-Philippe Mateta, parfaitement positionné au second poteau pour crucifier Guglielmo Vicario à la demi-heure de jeu. Derrière, les Eagles ont maîtrisé leur sujet, et ils auraient même pu creuser l’écart en début de seconde mi-temps grâce à Eberechi Eze, parti seul dans la profondeur, mais hors-jeu de quelques centimètres au départ de l’action. Une énorme bouffée d’oxygène pour Palace, qui remporte son premier match de la saison en championnat et sort enfin de la zone rouge. Tottenham laisse filer ses concurrents et reste huitième.

United continue de couler

Rien ne va, décidément, cette saison pour Manchester United. Les Red Devils avaient retrouvé la victoire la semaine passée face à Brentford mais a replongé, ce dimanche, sur la pelouse de West Ham (2-1). Tout s’est décanté en fin de rencontre lorsque Crysencio Summerville a trouvé les filets d’André Onana d’un tacle rageur après un centre fuyant. Mais United est parvenu à revenir au score à dix minutes du terme, au bout d’un jeu de flipper conclu par une tête de Casemiro. 1-1, tout le monde se quitte bons amis ? Eh bien non, puisque Danny Ings a réussi à gratter un penalty très (très très) généreux sur un contact avec Matthijs de Ligt, transformé dans le temps additionnel par Jarrod Bowen. West Ham, treizième, dépasse son adversaire du jour, désormais quatorzième.

La défaite de trop pour Erik ten Hag ?

Chelsea 2-1 Newcastle

Buts : Jackson (18e) et Palmer (47e) pour Chelsea // Isak (32e) pour Newcastle

Crystal Palace 1-0 Tottenham

But : Mateta (31e) pour Palace

West Ham 2-1 Manchester United

Buts : Summerville (74e) et Bowen SP (90e+2) pour West Ham // Casemiro (81e) pour United