La sélection brésilienne se sépare de Dorival Júnior

L’humiliation subie par le Brésil face à l’Argentine n’est pas sans conséquences. Trois jours plus tard, Dorival Júnior est licencié par la Fédération brésilienne de football. Le Brésilien avait pris les rênes de la Seleção en janvier 2024 dans l’optique de disputer la Coupe du monde 2026. Mais la phase de poules laborieuse des coéquipiers de Vinícius Júnior, couronnée d’une débâcle face aux rivaux de l’Albiceleste, a forcé la CBF à écourter le mandat de son sélectionneur de 62 ans. Dans un communiqué, la fédération brésilienne de football a remercié l’ancien entraîneur de São Paulo pour son passage.

Un bilan laborieux

Actuels quatrièmes des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Brésiliens ne sont pas sous pression quant à une qualification au Mondial. Cependant, ils se trouvent à égalité de points avec l’Uruguay et le Paraguay, derrière l’Équateur et à dix points de l’Argentine. L’élimination aux tirs au but face à l’Uruguay lors de la dernière Copa América avait déjà suscité de premières interrogations quant à la capacité de Dorival Júnior à tirer le meilleur de son groupe.

NOTA OFICIAL 🇧🇷 A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto.… pic.twitter.com/CVbTAOaYPQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 28, 2025

Selon UOL, la CBF n’a pas encore pris contact avec un entraîneur pour le remplacer. Cependant, la préférence s’oriente vers un technicien étranger, avec des noms tels que Carlo Ancelotti, Jorge Jesus et Abel Ferreira comme options. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Real Madrid a nié avoir été contacté par la sélection brésilienne.

Quant à Dorival Júnior, il pourra se mettre en quête d’un 21e club brésilien.

