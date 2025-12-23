Un Rafinha prend sa retraite

Clap de fin.

Ancien milieu de terrain du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, le Brésilien Rafinha a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite à l’âge de 32 ans.

Une Ligue des champions et une médaille d’or olympique au compteur

Fils du champion du monde 1994 Mazinho, frère de l’international espagnol Thiago Alcántara, et enfin homonyme de l’actuel ailier du Barça ou encore de l’ancien défenseur du Bayern : c’est peu dire que Rafinha a subi les comparaisons tout au long de sa carrière. Si ce n’est peut-être pas le premier joueur auquel on pense en se levant le matin, Rafinha a quand même tracé un joli parcours. Formé à la Masia, il passe la majorité de sa carrière au Barça (90 rencontres, 12 buts), avec lequel il remporte la Ligue des Champions en 2015 – même s’il n’apparaîtra que dix minutes sur le terrain lors de la phase finale.

Également passé par le Celta de Vigo, l’Inter et la Real Sociedad, le milieu de terrain foule les pelouses de Ligue 1 avec le PSG en 2020-2021. Rafinha était sans club depuis son départ du club qatarien d’Al-Arabi SC, à l’été 2024. Contrairement à son frère qui a opté pour l’Espagne, Rafinha a choisi de défendre les couleurs du Brésil. S’il n’a connu que deux sélections avec la Seleção A, le natif de São Paulo a tout de même remporté la médaille d’or à domicile aux JO de 2016.

Salut l’artiste !

