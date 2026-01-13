Didier Deschamps n’a pas oublié le doublé de Mamadou Sakho en 2013

Vrais reconnaissent vrais. Ce lundi soir, avant un PSG-PFC qui a vu la victoire surprise des visiteurs, Mamadou Sakho a annoncé sa retraite sportive en direct du Parc des Princes. À 35 ans, l’ancien capitaine du PSG a décidé de raccrocher les crampons, et ça n’a pas manqué de faire réagir le monde du football. Dont Didier Deschamps, sélectionneur qui a pour coutume d’avoir toujours un petit mot pour célébrer la petite mort de l’un de ses ex-joueurs.

« Je souhaite à “Mamad’” d’être heureux dans la nouvelle vie qui s’ouvre à lui. Au moment où il annonce la fin de sa carrière, je n’oublie pas le rôle important qu’il a joué en équipe de France, notamment lors du barrage retour de novembre 2013 face à l’Ukraine. Et plus globalement, sa détermination et sa combativité contagieuse », a réagi le sélectionneur via un communiqué de la FFF. Entre 2010 et 2018, Sakho a porté le maillot bleu à 29 reprises, pour deux buts inscrits. Ces derniers avaient permis dans le même match de qualifier l’équipe de France pour le Mondial 2014.

Qui peut aujourd’hui, au même titre que Sakho, se targuer d’avoir fait une Lilian Thuram ?

