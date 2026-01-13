S’abonner au mag
  • International
  • France

Didier Deschamps n’a pas oublié le doublé de Mamadou Sakho en 2013

TJ
Didier Deschamps n’a pas oublié le doublé de Mamadou Sakho en 2013

Vrais reconnaissent vrais. Ce lundi soir, avant un PSG-PFC qui a vu la victoire surprise des visiteurs, Mamadou Sakho a annoncé sa retraite sportive en direct du Parc des Princes. À 35 ans, l’ancien capitaine du PSG a décidé de raccrocher les crampons, et ça n’a pas manqué de faire réagir le monde du football. Dont Didier Deschamps, sélectionneur qui a pour coutume d’avoir toujours un petit mot pour célébrer la petite mort de l’un de ses ex-joueurs.

« Je souhaite à “Mamad’” d’être heureux dans la nouvelle vie qui s’ouvre à lui. Au moment où il annonce la fin de sa carrière, je n’oublie pas le rôle important qu’il a joué en équipe de France, notamment lors du barrage retour de novembre 2013 face à l’Ukraine. Et plus globalement, sa détermination et sa combativité contagieuse », a réagi le sélectionneur via un communiqué de la FFF. Entre 2010 et 2018, Sakho a porté le maillot bleu à 29 reprises, pour deux buts inscrits. Ces derniers avaient permis dans le même match de qualifier l’équipe de France pour le Mondial 2014.

Qui peut aujourd’hui, au même titre que Sakho, se targuer d’avoir fait une Lilian Thuram ?

L’équipe type de la neige

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!