S’abonner au mag
  • International
  • France

Mbappé n’avait « pas vu » l’affaire dans laquelle est embarqué Lucas Chevalier

KM
Mbappé n’avait « pas vu » l’affaire dans laquelle est embarqué Lucas Chevalier

Quand on parle de la « déconnexion des élites »…

Voilà 72 heures que toute la France ne parle que d’un like posé subrepticement par Lucas Chevalier sur une publication « pro-RN » , depuis délikée et suivi d’un message d’explication du gardien parisien à la sortie du match contre l’OL (2-3), mais Kylian Mbappé ne découvre cette histoire que maintenant. Questionné ce mercredi midi en conférence de presse, le capitaine des Bleus jure être passé à côté de tout ce barnum« Je n’ai pas vu, je ne savais pas, donc je n’en ai pas parlé avec lui. Mais je peux en parler avec lui après, il n’y a pas de soucis. » Ça pourrait barder…

Captain Mbappé à la rescousse

En attendant d’éclaircir tout ça avec le principal concerné, Kylian Mbappé n’a pas hésité à enfiler son costume de sauveur pour défendre Lucas Chevalier, au sujet de sa délicate intégration sportive au PSG. « Il est arrivé au PSG, c’est le plus grand club de France, l’un des plus grands d’Europe. On va pas regarder ce que tu sais faire, mais ce que tu fais pas, a affirmé l’ancien Parisien, plus prolixe. Il a eu des erreurs de parcours qui sont normales quand t’es au PSG. Mais je pense qu’il va s’acclimater, le club et ses coéquipiers lui font confiance. »

Morale de l’histoire : Mbappé a eu plus d’échanges ces derniers jours avec Orelsan qu’avec un coéquipier.

Lucas Hernandez, le soldat reconnu

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!