Quand on parle de la « déconnexion des élites »…

Voilà 72 heures que toute la France ne parle que d’un like posé subrepticement par Lucas Chevalier sur une publication « pro-RN » , depuis délikée et suivi d’un message d’explication du gardien parisien à la sortie du match contre l’OL (2-3), mais Kylian Mbappé ne découvre cette histoire que maintenant. Questionné ce mercredi midi en conférence de presse, le capitaine des Bleus jure être passé à côté de tout ce barnum : « Je n’ai pas vu, je ne savais pas, donc je n’en ai pas parlé avec lui. Mais je peux en parler avec lui après, il n’y a pas de soucis. » Ça pourrait barder…

Mbappé concernant Chevalier, sur le terrain mais aussi sa polémique du like instagram : "j'en ai pas parlé avec lui, je ne savais pas, je peux en parler avec lui après, il n'y a pas de souci" pic.twitter.com/WQu4SgLhzs — L'Équipe (@lequipe) November 12, 2025

Captain Mbappé à la rescousse

En attendant d’éclaircir tout ça avec le principal concerné, Kylian Mbappé n’a pas hésité à enfiler son costume de sauveur pour défendre Lucas Chevalier, au sujet de sa délicate intégration sportive au PSG. « Il est arrivé au PSG, c’est le plus grand club de France, l’un des plus grands d’Europe. On va pas regarder ce que tu sais faire, mais ce que tu fais pas, a affirmé l’ancien Parisien, plus prolixe. Il a eu des erreurs de parcours qui sont normales quand t’es au PSG. Mais je pense qu’il va s’acclimater, le club et ses coéquipiers lui font confiance. »

Morale de l’histoire : Mbappé a eu plus d’échanges ces derniers jours avec Orelsan qu’avec un coéquipier.

