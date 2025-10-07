PSG-Équipe de France : une guéguerre sans intérêt

Le Paris Saint-Germain et l’équipe de France se retrouvent au cœur d’une nouvelle polémique autour du diagnostic médical de Bradley Barcola, forfait pour le prochain rassemblement des Bleus. La tension monte entre les deux parties, qui feraient pourtant mieux de se décider à collaborer en interne plutôt que de s’écharper publiquement.

Plus tendue qu’un River Plate–Boca Juniors, plus violente qu’un Celtic–Rangers, la rivalité incontournable du moment oppose les staffs médicaux du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. Guerre d’influence, conflits de loyauté, egos surdimensionnés, tout y est ! Plus sérieusement, le club parisien et la Fédération française de football ont offert ce lundi un nouveau chapitre de leur bras de fer ridicule sur la place publique. Dans l’après-midi, la 3F a annoncé le forfait de Bradley Barcola pour le rassemblement des Bleus, précisant que l’attaquant « souffre d’une lésion chronique de l’ischio-jambier droit ». Le communiqué ne manque pas de préciser que cette blessure remonte au match du PSG face à l’Atalanta d’il y a près de trois semaines, ce qui n’avait visiblement pas empêché le club d’aligner Barcola face à Lille ce week-end. Un détail qui sonne comme une petite pique à l’égard des champions d’Europe en titre, qui se sont montrés très critiques envers la gestion médicale de l’EDF dernièrement.

En septembre, le Paris Saint-Germain avait ainsi plaidé publiquement pour réformer la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection, dénonçant des incidents « graves et évitables » concernant les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé survenues avec les Bleus. Quelques heures après l’annonce du forfait de Barcola, le PSG a riposté avec virulence, contestant la version de la FFF par une communication passive-agressive : « Les informations publiées dans ce communiqué ne correspondent en rien aux données médicales communiquées par nos équipes (…) Le club insiste également sur le respect du secret médical pour le bien de toutes les parties. » De quoi relancer une énième fois le débat sur les appels et la gestion de certains joueurs lors des rassemblements internationaux.

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2025

Une guerre de communication

Interrogé au sujet des blessures de Dembélé et Doué il y a un mois, Didier Deschamps s’était montré particulièrement agacé : « On a fait les choses de manière professionnelle et progressive, comme pour chaque joueur, en prenant en compte leur ressenti. Malheureusement, c’est arrivé (contre l’Ukraine, NDLR) et ça concerne deux joueurs du PSG. Le PSG n’est pas notre adversaire, même si nos intérêts peuvent diverger, ce qui est normal. » Si Paris avait de quoi rager contre ces blessures, il était tout aussi clair que Deschamps n’avait aucune raison de se réjouir de voir deux de ses stars offensives sur le flanc à quelques mois du Mondial.

Alors, qui a raison sur le diagnostic de Barcola ? Aurait-il dû jouer dimanche face au LOSC ? Le staff médical des Bleus est-il moins performant que celui du PSG ? La vérité : nous n’en savons rien. Nous ne sommes ni dans l’infirmerie du club parisien, ni dans celle de l’équipe de France. Nous n’avons pas tous les examens médicaux en notre possession, non plus. Ce qui est certain, en revanche, c’est que laver son linge sale en public profite rarement à quiconque – joueurs comme équipes – et que toute cette histoire prend surtout des airs de guerre de communication. Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’un grand club cherche à imposer sa puissance, façon Real Madrid, en mettant la pression sur les sélections nationales pour défendre sa propre pomme. Mais l’équipe de France a tout intérêt à ne pas se laisser entraîner dans ce jeu de provocations, qui ne favorise pas le dialogue – déjà tendu – entre les staffs médicaux.

S’en prendre plutôt aux instances

Il est vrai que le PSG traverse une période délicate sur le plan physique : Ousmane Dembélé, Marquinhos, João Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Fabián Ruiz ont tous été touchés à des degrés divers récemment. Mais le calendrier infernal imposé aux joueurs n’est évidemment pas étranger à ces blessures : quatre matchs de Ligue des champions supplémentaires, la Coupe du monde des clubs, la Ligue des nations durant l’été et une préparation estivale tronquée. On ne le répétera jamais assez, mais les clubs et sélections devraient davantage pointer du doigt les instances responsables de ce marathon plutôt que de se tirer dans les pattes. Il y a encore quelques mois, ce même PSG semblait mieux composer avec cette réalité, notamment lors d’un Mondial des clubs aussi dispensable que lucratif. Le mieux pour tout le monde serait de régler ces différends en interne et d’éviter de jouer à la guéguerre à coups de communiqué. Ce ne sera pas de la faute de l’équipe de France si Paris ne soulève pas une nouvelle Ligue des champions en mai et ce ne sera pas non plus celle du PSG si les Bleus ne remportent pas la Coupe du monde en juillet.

