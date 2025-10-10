Une jeune attaquante de l'OL Lyonnes victime d'une grave blessure

Un envol ralenti.

Entrée à la 63e minute face à Arsenal, sortie à la 68e. Cinq petites minutes d’Europe pour Liana Joseph, et un genou qui a décidé que c’était déjà trop. La jeune attaquante de 19 ans de l’OL Lyonnes a vu son genou gauche tourner lors d’un duel avec Frida Maanum, la milieu d’Arsenal, et selon l’Équipe les examens ont confirmé ce que tout le monde redoutait : rupture du ligament croisé antérieur.

Un coup d’arrêt brutal

Un gros coup dur pour elle, pour le foot féminin, et un vrai crève-cœur pour Lyon, qui perd une de ses plus belles promesses au moment où la Ligue des champions redémarre. Autrice d’un début de saison et de carrière en boulet de canon, avec déjà 4 buts sous le maillot lyonnais cette saison et un triplé face à Lens le week-end dernier, Joseph pourrait ne pas rejouer cette saison.

