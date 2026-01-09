S’abonner au mag
  • Trophée des champions
  • PSG
  • OM (2-2, 4-1 TAB)

Eh non, Willian Pacho ne s’est pas excusé pour son CSC contre l’OM

SW
Eh non, Willian Pacho ne s’est pas excusé pour son CSC contre l’OM

Pacho pas si chaud… Ce jeudi, le nouveau patron de la défense du PSG Willian Pacho a donné l’avantage à l’OM d’un but contre son camp le temps de quelques minutes avant que son équipe ne revienne au score (2-2) puis l’emporte à la suite d’une séance de tirs au but maîtrisée par Lucas Chevalier. Sur X, un compte certifié répondant au nom du joueur a partagé des excuses : « Désolé pour mon erreur sur le but de Marseille » suivies de « Content qu’on ait réussi à gagner ce trophée ».

Jusqu’ici, rien de troublant dans une époque où chaque joueur s’excuse pour une passe ratée ou un carton jaune. Les supporters du club parisien se sont même fendus de messages de soutien sous la publication. Mais selon la page Instagram Paris No Limit, ce n’est pas le joueur équatorien qui se cacherait derrière ce profil pourtant réaliste.

Un profil dénoncé par l’entourage du joueur

Mais l’entourage de Pacho a confirmé que le principal intéressé n’avait pas X, et qu’il s’agissait en vérité d’un faux profil. Quelques heures à peine après la diffusion de l’information, ce fameux Willian Pa-faux s’est volatilisé de X, la page n’existant plus. Comme c’est bizarre…

Post Instagram Voir sur instagram.com

C’est quoi la prochaine étape, du deepfake en direct ?

Et le meilleur buteur de l’OM contre le PSG depuis 2018 est...

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG-OM (2-2)
Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!