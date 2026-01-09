S’abonner au mag
  • Trophée des Champions
  • PSG-OM (2-2, 4-1 tab)

Et le meilleur buteur de l'OM contre le PSG depuis 2018 est...

SW
Et le meilleur buteur de l'OM contre le PSG depuis 2018 est...

Longoria ne savait pas que sa meilleure recrue était dans l’effectif d’en face. Un vrai renard des surface, qui s’était déjà fait remarquer à sept reprises lors des phases de groupes l’Euro 2024. CSC (But Contre son camp, de son nom complet) s’est encore illustré ce jeudi soir face au PSG. Inscrivant le but du 2-1 pour l’OM avec l’aide de Willian Pacho, il aurait pu offrir le premier titre des Phocéens depuis la Coupe de la Ligue décrochée en… 2012. Mais le supersub Gonçalo Ramos en a décidé autrement.

CSC, le seul marseillais qui peut terrasser le PSG

Statistique déroutante : depuis 2018, c’est bien CSC qui compte le plus de buts à son actif face à l’ogre parisien (2). La dernière fois qu’il avait sévi, c’était le 22 septembre 2025 lors de la retentissante victoire marseillaise (1-0) face à un PSG qui sacrait son Ballon d’or Ousmane Dembélé.

https://twitter.com/Statsdufoot/status/2009351462963609853

Ah oui, parce que ce fameux CSC aime jouer les trouble-fêtes, l’OM n’a cependant toujours pas trouvé la solution pour scorer à plus d’une reprise dans le Classique.

À ce stade, l’OM pourrait même rappeler Valère Germain…

Trophée des champions : Medhi Benatia réagit à la défaite de l’Olympique de Marseille

SW

À lire aussi
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes de PSG-OM
  • Trophée des champions
  • PSG-OM (2-2, 4-1 TAB)
Les notes de PSG-OM

Les notes de PSG-OM

Les notes de PSG-OM
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
22
Revivez PSG-OM (2-2)
  • Trophée des Champions
  • PSG-OM
Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG-OM (2-2)
Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!