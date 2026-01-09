Et le meilleur buteur de l'OM contre le PSG depuis 2018 est...

Longoria ne savait pas que sa meilleure recrue était dans l’effectif d’en face. Un vrai renard des surface, qui s’était déjà fait remarquer à sept reprises lors des phases de groupes l’Euro 2024. CSC (But Contre son camp, de son nom complet) s’est encore illustré ce jeudi soir face au PSG. Inscrivant le but du 2-1 pour l’OM avec l’aide de Willian Pacho, il aurait pu offrir le premier titre des Phocéens depuis la Coupe de la Ligue décrochée en… 2012. Mais le supersub Gonçalo Ramos en a décidé autrement.

CSC, le seul marseillais qui peut terrasser le PSG

Statistique déroutante : depuis 2018, c’est bien CSC qui compte le plus de buts à son actif face à l’ogre parisien (2). La dernière fois qu’il avait sévi, c’était le 22 septembre 2025 lors de la retentissante victoire marseillaise (1-0) face à un PSG qui sacrait son Ballon d’or Ousmane Dembélé.

Ah oui, parce que ce fameux CSC aime jouer les trouble-fêtes, l’OM n’a cependant toujours pas trouvé la solution pour scorer à plus d’une reprise dans le Classique.

À ce stade, l’OM pourrait même rappeler Valère Germain…

