  • Angleterre
  • Liverpool

Arne Slot fixe l’objectif de Liverpool pour la fin de saison

Arne Slot fixe l’objectif de Liverpool pour la fin de saison

Une saison sans ? Il n’en est pas question pour Arne Slot, qui a tenu à poser quelques bases pour la fin de saison de Liverpool. Le champion d’Angleterre en titre accuse cette saison un net retard sur ses propres ambitions et occupe actuellement une décevante sixième place en Premier League, à cinq points de la qualification pour la Ligue des champions.

Interrogé sur le fait de savoir si cette saison est la plus difficile de sa carrière, il a répondu sans hésiter : « De loin. » Et il a précisé : « Lors de toutes les autres saisons que j’ai dirigées, il n’y avait que des aspects positifs. Je ne pense pas avoir déjà perdu deux matchs d’affilée, donc c’est une exception cette saison pour moi comme pour les joueurs. »

Une qualification pour la Ligue des champions indispensable

Pour Slot, le minimum syndical en championnat est la qualification pour la Ligue des champions : « Si nous ne jouons pas la Ligue des champions, ce ne sera définitivement pas une saison acceptable. » Un échec à ce niveau aurait également des conséquences financières : « Quand je suis arrivé ici, nous n’avons pu signer que Federico Chiesa, et encore, après une saison en Ligue Europa. Cela a un impact énorme sur la manière dont ce club est géré, c’est évident. Nous en sommes pleinement conscients. »

Liverpool égale un triste record

