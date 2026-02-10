Jean-Philippe Mateta a pris une décision en vue du Mondial 2026

The Decision. Après avoir consulté trois spécialistes médicaux, Jean-Philippe Mateta devait en rencontrer un quatrième avant de faire un choix concernant son genou. Verdict : le buteur de Crystal Palace va finalement ménager sa jambe. La piste de l’opération est donc écartée et, selon Le Parisien, cette décision s’expliquerait par l’envie du Français de disputer la Coupe du monde, ce qu’une opération aurait fortement compromis.

Problème : anticipant le départ de son joueur vers l’AC Milan, Crystal Palace a envoyé 55 millions d’euros sur Jörgen Strand Larsen. Finalement, Mateta a raté sa visite médicale, Milan ne voulant pas prendre de risque avec la blessure du joueur. Aujourd’hui, le club londonien se retrouve avec deux buteurs, sans compter Evann Guessand, prêté par Aston Villa. À qui reviendra la place de titulaire ?

Un sacrifice suffisant pour être sélectionné ?

Malgré ses efforts pour participer au prochain Mondial, rien n’assure à Mateta d’être sélectionné par Didier Deschamps. La concurrence est élevée et si Mateta perd son temps de jeu et ne retrouve pas son efficacité devant les buts, il ne serait pas étonnant de le voir perdre sa place dans la liste de DD. Le dernier but du Français date du 1er janvier dans un match contre Fulham.

Le dernier à s’être sacrifié a planté en demi-finales contre la Belgique.

