S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta a pris une décision en vue du Mondial 2026

EA
Jean-Philippe Mateta a pris une décision en vue du Mondial 2026

The Decision. Après avoir consulté trois spécialistes médicaux, Jean-Philippe Mateta devait en rencontrer un quatrième avant de faire un choix concernant son genou. Verdict : le buteur de Crystal Palace va finalement ménager sa jambe. La piste de l’opération est donc écartée et, selon Le Parisien, cette décision s’expliquerait par l’envie du Français de disputer la Coupe du monde, ce qu’une opération aurait fortement compromis.

Problème : anticipant le départ de son joueur vers l’AC Milan, Crystal Palace a envoyé 55 millions d’euros sur Jörgen Strand Larsen. Finalement, Mateta a raté sa visite médicale, Milan ne voulant pas prendre de risque avec la blessure du joueur. Aujourd’hui, le club londonien se retrouve avec deux buteurs, sans compter Evann Guessand, prêté par Aston Villa. À qui reviendra la place de titulaire ?

Un sacrifice suffisant pour être sélectionné ?

Malgré ses efforts pour participer au prochain Mondial, rien n’assure à Mateta d’être sélectionné par Didier Deschamps. La concurrence est élevée et si Mateta perd son temps de jeu et ne retrouve pas son efficacité devant les buts, il ne serait pas étonnant de le voir perdre sa place dans la liste de DD. Le dernier but du Français date du 1er janvier dans un match contre Fulham.

Le dernier à s’être sacrifié a planté en demi-finales contre la Belgique.

Une décision va bientôt être prise pour Jean-Philippe Mateta

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!