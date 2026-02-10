La Lazio veut s’installer dans un stade historique de Rome

L’Olimpico bientôt désert ? Quelques semaines après que l’AS Roma a dévoilé son projet de nouveau stade, la Lazio a elle aussi ses propres plans.

Les Laziali ont officiellement présenté à la mairie de Rome leur projet de réhabilitation du stade Flaminio. Reliée à la célèbre Piazza del Popolo par la longue Via Flaminia, cette enceinte historique de la ville, d’une capacité de 30 000 places, est aujourd’hui à l’abandon.

Un stade historique en état de délabrement avancé

Construit sur les ruines de l’ancien Stadio Nazionale fasciste, où l’Italie a gagné sa première Coupe du monde en 1934, le Flaminio a un temps accueilli les rugbymen italiens, mais aussi sporadiquement la Lazio et la Roma, jusqu’à la rénovation complète de l’Olimpico en 1990. Depuis que l’Atletico Roma, troisième club de la ville, a fait faillite en 2011, plus personne ne l’occupe.

✅La Società Sportiva Lazio ha inviato via PEC i documenti per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio. Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno il fascicolo. Info 👉 https://t.co/MdzM2nzKHA pic.twitter.com/NdRXQGJNQH — Roma (@Roma) February 9, 2026

Un droit de superficie pour 480 millions ?

Concrètement, la Lazio aimerait obtenir en échange de 480 millions d’euros un droit de superficie sur le stade pour les 99 prochaines années. Cette modalité légale permettrait au club de construire et d’entretenir le bâtiment, propriété de la ville, sans avoir à la racheter à proprement parler. « Dans les prochains jours, les autorités municipales compétentes analyseront attentivement le dossier afin de lancer officiellement la procédure », écrit la mairie de Rome dans un communiqué.

Tiens, Nasser ne voudrait pas faire pareil avec le stade de Colombes ?

