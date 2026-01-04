Naples remercie ses défenseurs

Lazio 0-2 Naples

Buts : Spinazzola (13e) et Rrahmani (32e)

Ils ont (quasiment) tout bien fait.

En déplacement sur le terrain de la Lazio à l’occasion de la dix-huitième journée de Serie A, Naples a vu ses défenseurs faire davantage que leur taf pour offrir la victoire (et la deuxième place provisoire du classement) aux visiteurs : un clean-sheet, deux buts et une belle maîtrise (aucun tir cadré concédé) représentent en effet leurs missions remplies de ce dimanche.

Politano double passeur

Leonardo Spinazzola, champion d’Europe et aligné en piston gauche, a ainsi ouvert le score avant même le quart d’heure de jeu d’une volée suite à un centre signé Matteo Politano. Avant que ce dernier ne trouve la tête gagnante d’Amir Rrahmani, arrière central d’une ligne à trois éléments, sur coup franc. Tijanni Noslin, Adam Marusic et Pasquale Mazzocchi ont quant à eux été expulsés.

À noter qu’Eljif Elmas et Mattéo Guendouzi ont visé la barre transversale, pour que les copains de derrière conservent la lumière.