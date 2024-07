Naples engage un champion d’Europe en titre

En titre, jusqu’à dimanche soir.

Après avoir annoncé son départ de la Roma, Leonardo Spinazzola portera les couleurs de Naples la saison prochaine. Le club a annoncé officiellement son arrivée ce mercredi 10 juillet sur les réseaux sociaux. Le défenseur italien, qui avait marqué les esprits lors de l’Euro 2021, s’engage avec Naples pour une durée de deux ans. Formé à la Juventus, le joueur de 31 ans a également évolué à l’Atalanta et à Empoli, et découvrira ainsi un neuvième club italien. Une recrue qui ne coûtera pas d’indemnités de transfert au Napoli, le joueur étant en fin de contrat avec la Louve.

Leonardo is proud to be one of us!

💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeSpinazzola pic.twitter.com/FWIm4RAbOx

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2024