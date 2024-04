Naples et la Roma se neutralisent, l’Atalanta ne tremble pas

Italie, ça rime avec penalty.

Entre Naples et la Roma, respectivement huitième et cinquième de Serie A, le choc a livré toutes ses promesses ce dimanche (2-2). Après un premier acte dominé, mais marqué par les occasions ratées de Victor Osimhen (30e) Khvicha Kvaratskhelia (40e) et Giovanni Di Lorenzo (45e), les hommes de Francesco Calzona se sont fait cueillir par un penalty de Paulo Dybala (0-1, 59e). Mathias Olivera a répondu dans la foulée, arrivant à surprendre Mile Svilar, imprenable jusque-là (1-1, 64e) avant qu’Osimhen n’offre la victoire aux siens sur un nouveau penalty (2-1, 81e), provoqué par Renato Sanches. Heureusement pour l’AS Roma, Tammy Abraham a remis les deux équipes à égalité en toute fin de rencontre (2-2, 88e), avant que son gardien ne sauve une nouvelle fois la Louve. Autre bonne nouvelle pour les Romains, Evan Ndicka a été titularisé en défense centrale, deux semaines après son malaise en plein match.

Après une qualification brillante en finale de Coupe d’Italie et avant d’affronter l’Olympique de Marseille en demi-finales de Ligue Europa, l’Atalanta continue ses prestations convaincantes en championnat. Face à Empoli, l’équipe de Gian Piero Gasperini a fait le nécessaire pour s’imposer (2-0). Le tout en quelques minutes, entrecoupées par la mi-temps. D’abord grâce à un penalty de Mario Pašalić (1-0, 42e) avant qu’Ademola Lookman n’enfonce le clou au retour des vestiaires (2-0, 51e). Grâce à ce succès, la Dea revient à deux points de l’AS Roma, contre qui elle jouera lors de la 36e journée.

Les Marseillais, eux, peuvent déjà commencer à trembler.

Naples 2-2 AS Roma

Buts : Olivera (64e), Osimhen (SP 81e) pour Gli Azzurri // Dybala (SP 59e), Abraham (88e) pour les Giallorossi

Atalanta 2-0 Empoli

Buts : Pašalić (SP 42e), Lookman (51e) pour les Bergamaschi