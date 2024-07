Plus de 300 000 personnes signent une pétition pour rejouer le quart de finale entre l'Allemagne et l'Espagne

Il faut vraiment être un pays de mauvais perdants pour lancer des pétitions après une défaite.

L’élimination à domicile face à l’Espagne (2-1) a décidément du mal à passer pour certains supporters allemands. L’arbitre de la rencontre, Anthony Taylor, a été pointé du doigt par certains comme le responsable de l’élimination de la Mannschaft, lui qui aurait été coupable de plusieurs erreurs arbitrales en défaveur des Teutons. La main de Marc Cucurella dans sa propre surface lors de la prolongation a notamment fait couler beaucoup d’encre, l’Anglais comme la VAR ayant estimé que celle-ci ne justifiait pas un penalty malgré les protestations des joueurs de Julian Nagelsmann.

Et comme à chaque compétition internationale suivie par un grand nombre, il faut bien qu’il y ait quelqu’un pour crier au complot contre sa nation. Un certain Erik V. a ainsi lancé une pétition en ligne sur le site change.org pour sommer l’UEFA à faire rejouer ce quart de finale. L’intéressé se justifie en citant la situation litigieuse de Cucurella à la 106e minute de jeu ainsi qu’un accrochage de Nacho sur Niklas Füllkrug dans la surface à la 77e minute. « Ces deux erreurs d’arbitrage mentionnées ont clairement été décisives pour le match et auraient changé la donne. C’est pourquoi je suis d’avis que le match devrait être rejoué. » En seulement deux jours, près de 368 000 personnes ont paraphé cette pétition, qui s’est fixée un objectif de 500 000 signatures.

L’UEFA doit vraiment être en train de trembler.

