Franck Haise explique les difficultés de Nice par son effectif trop fourni

L’Aiglon a du plomb dans l’aile.

À trois points du podium, la saison de l’OGC Nice a pris la forme de montagnes russes. En plus d’une exceptionnelle 35e place en phase de ligue de la nouvelle Ligue Europa ou d’une élimination en Coupe de France par le Stade Briochin, l’OGCN reste sur quatre matchs sans succès. Une forme peu flatteuse, alourdie par un revers contre Nantes la semaine dernière (1-2). Ce qui a poussé Franck Haise à tout remettre en question.

Comme le rapporte L’Équipe, l’ancien lensois a cherché ce qui poussait à de telles contre-performances. Et sa réponse est assez originale, pointant le surplus de joueurs dans son effectif, encore plus étoffé depuis les retours de blessure de Jérémie Boga, Pablo Rosario ou Morgan Sanson. « Quand vous jouez tous les trois jours et que vous êtes treize, il n’y a pas de problème d’ego. Quand vous êtes éliminés de la Coupe d’Europe et de la Coupe de France avec tout un effectif et un match par semaine, ce n’est pas la même histoire », a confessé l’entraîneur.

Ça casse comme Brice

Afin de trouver un second souffle et de bien terminer la saison, Franck Haise s’est employé à briser la monotonie des entraînements en changeant toutes les séances de la semaine. Une initiative qui aurait été reçue positivement par les joueurs. Et avant d’affronter samedi des Strasbourgeois qui vivent un rêve collectif, l’Azuréen assume le rôle de l’outsider. En cas d’échec sur la fin de saison, un changement d’entraîneur aurait même été évoqué.

La promenade, c’est que pour les Anglais.

