Lucien Favre met un terme à sa carrière d’entraîneur

Lucien range ses carnets.

Sans poste depuis la fin de sa deuxième aventure à la tête de l’OGC Nice, et une défaite face au Puy en Coupe de France, le technicien suisse a mis un point final à sa carrière de coach dans les colonnes de Blick ce week-end. « J’ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j’ai senti que c’était le moment… Tout est accompli, c’est assez. Je suis à un âge où l’on peut voir les choses ainsi », a expliqué le désormais ex-coach de 68 ans.

Ces derniers mois, Lucien Favre explique avoir refusé des offres « d’Europe, d’Arabie saoudite. J’ai refusé poliment, car c’est définitivement terminé. » S’il ne se retire pas avec une armoire à trophées bien remplie, Favre peut quand même se targuer d’avoir remporté deux fois le championnat de Suisse avec le FC Zurich (2006, 2007) ainsi qu’une Supercoupe d’Allemagne avec le Borussia Dortmund (2019). Surtout, il laisse, en France, une ribambelle de beaux souvenirs avec son flamboyant OGC Nice. Celui de Younès Belhanda, de Jean-Michael Seri, de Hatem Ben Arfa ou encore de Mario Balotelli. Une équipe que pas mal de fans des Aiglons doivent regretter, surtout en ce moment.

