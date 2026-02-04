S’abonner au mag
  • France

Bafé Gomis au soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales

CMF
Bafé Gomis au soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales

Jean-Michel Aulas fait le plein de footballeurs. Après Karim Benzema, c’est au tour de Bafétimbi Gomis d’annoncer son soutien à l’ancien président de l’OL dans la course à la mairie de Lyon.

« J’ai eu la chance de jouer et travailler sous les ordres du président Aulas pendant cinq ans. Son amour, son dévouement pour Lyon n’est plus à prouver », a déclaré l’ancien joueur de l’OL dans une vidéo publiée par l’équipe de campagne de l’homme d’affaires.

Aulas en tête dans les sondages

« Je pense qu’il fera un très, très grand maire et qu’il redonnera de la fierté, de la sécurité à cette ville qui en a grand besoin », a poursuivi Gomis, qui apparaît tout sourire avec Aulas dans un restaurant lyonnais.

« Tu es un garçon en or, merci pour tes mots qui me vont droit au cœur et qui nous font vibrer », a répondu Jean-Michel Aulas sur X, dans un échange plein de spontanéité. Quoi qu’il en soit, l’homme de 76 ans devance largement ses adversaires dans les études d’opinion : avec 47% d’intentions de vote selon le dernier sondage OpinionWay, il peut envisager une élection dès le premier tour.

C’est le moment de dire quelque chose, Pep !

Premier contrat pro en vue à l'OL pour un jeune attaquant

CMF

À lire aussi
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!