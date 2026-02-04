Bafé Gomis au soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales

Jean-Michel Aulas fait le plein de footballeurs. Après Karim Benzema, c’est au tour de Bafétimbi Gomis d’annoncer son soutien à l’ancien président de l’OL dans la course à la mairie de Lyon.

« Son amour et son dévouement pour Lyon n’est plus à prouver ». Bafétimbi Gomis a un message pour vous : soutenez Jean-Michel Aulas afin qu’il devienne le prochain maire de Lyon 🤝 Merci Bafé pour ton soutien et ta fidélité ! 📷@JM_Aulas @BafGomis pic.twitter.com/nwek2KMsyT — Coeur Lyonnais (@Coeur_Lyonnais_) February 3, 2026

« J’ai eu la chance de jouer et travailler sous les ordres du président Aulas pendant cinq ans. Son amour, son dévouement pour Lyon n’est plus à prouver », a déclaré l’ancien joueur de l’OL dans une vidéo publiée par l’équipe de campagne de l’homme d’affaires.

Aulas en tête dans les sondages

« Je pense qu’il fera un très, très grand maire et qu’il redonnera de la fierté, de la sécurité à cette ville qui en a grand besoin », a poursuivi Gomis, qui apparaît tout sourire avec Aulas dans un restaurant lyonnais.

« Tu es un garçon en or, merci pour tes mots qui me vont droit au cœur et qui nous font vibrer », a répondu Jean-Michel Aulas sur X, dans un échange plein de spontanéité. Quoi qu’il en soit, l’homme de 76 ans devance largement ses adversaires dans les études d’opinion : avec 47% d’intentions de vote selon le dernier sondage OpinionWay, il peut envisager une élection dès le premier tour.

