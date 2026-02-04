S’abonner au mag
Valbuena explique pourquoi l'OM n'arrive pas à gagner un titre

Let them cook. Ancienne figure de l’Olympique de Marseille et témoin privilégié de ses montagnes russes émotionnelles, Mathieu Valbuena pense avoir identifié l’un des maux chroniques du club phocéen. Invité sur RMC, celui qui joue désormais en D2 grecque, s’est livré à une analyse pour expliquer l’absence de titre depuis 2012.

La faute aux journalistes

Selon lui, le problème ne se situe pas uniquement sur le terrain, mais autour : « Il faut pointer du doigt les journalistes. Quand j’entends dire que l’OM peut gagner le titre en novembre ou en décembre… Il faut les laisser tranquille », affirme Valbuena, pointant directement la responsabilité de la pression médiatique. Trop vite emballés après une bonne série, les journalistes alimenteraient l’euphorie des supporters, avant que la réalité sportive ne provoque un retour de flamme quasi systématique.

Au-delà du contexte, Valbuena souligne une grosse irrégularité des performances olympiennes, parfois d’un match à l’autre ou même au sein d’une même rencontre. Dernier exemple en date : ce nul concédé sur la pelouse du Paris FC, après avoir mené de deux buts à dix minutes du terme, scénario typiquement marseillais. « Depuis le début de la saison, c’est trop irrégulier pour exister en championnat et en Ligue des champions », conclut-il.

Et peut-être l’influence de la malédiction Dimitri Payet ?

Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe

