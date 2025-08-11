À 40 piges, Mathieu Valbuena retrouve l'Olympiakos

Valbuena reprend de la hauteur.

On le croyait bon pour nos manuels d’histoire mais le revoilà, plus fringant que jamais. Ses cinq années à vaquer entre la Grèce et Chypre ont donné à Mathieu Valbuena l’envie de poursuivre son aventure méditerranéenne. Après un an sous le (très beau) maillot de l’Athens Kallithéa, le milieu offensif, qui soufflera sa 41e bougie le 28 septembre prochain, va retrouver l’Olympiakos, où il a évolué entre 2019 et 2023. Son rôle sera différent de son premier passage dans le club d’Evángelos Marinákis puisque cette fois, il jouera au sein de l’équipe réserve, qui évolue en D2 grecque.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Le plus grand honneur qui soit »

« Terminer ma carrière ici, avec vous, chers supporters, est le plus grand honneur qui soit », a affirmé l’ancien Marseillais sur ses réseaux sociaux. On semble donc se diriger vers les derniers tours de roue du Petit Vélo, qui prendra en charge les jeunes de l’Olympiakos dès la saison prochaine.

Grande jugador.

L’Olympiakos peut remercier le PSG